Famiglie in Festa in piazza a Cattolica

Domenica 29 maggio, a partire dalle 15.30 in piazzale Roosevelt a Cattolica si svolgerà l’evento conclusivo di dieci giorni dedicati alle Famiglie ed ai bambini. Il Centro per le famiglie distrettuale, in collaborazione con i servizi sociali comunali, propone, dopo due anni di chiusure e distanziamento sociali, un appuntamento dedicato alle famiglie e ai più piccoli. Il tema di quest’anno è la “Relazione”, ovvero l’esigenza di ritrovare il contatto con la propria comunità. Il programma della Festa è stato pensato e organizzato in collaborazione, oltre che con l’Amministrazione Comunale, con i ragazzi della coop. Ca’ Santino di Monte Fiore Conca, con il gruppo Scout Agesci di Cattolica, la Croce Rossa Comitato di Cattolica – Morciano di Romagna, l’associazione “il Regno di Fuori”. Si prevedono laboratori, giochi, sorprese per bimbi e genitori. Per info e prenotazioni chiamare il Centro per le Famiglie 0541/961260. In caso di mal tempo la manifestazione verrà rimandata alla domenica successiva.