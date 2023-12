Appuntamento a teatro per adulti e piccini, con la spettacolarità del teatro di figura

Dopo il grande successo della passata edizione torna al Cinema Teatro Astra a grande richiesta i pomeriggi dedicati alle famiglie: storie magiche per grandi e piccini a cura di Approdi sotto la direzione artistica di Alex Gabellini che a partire da domenica 17 dicembre e fino a domenica 17 marzo 2024, porterà a Bellaria Igea Marina tutta la meraviglia del teatro di figura.

Quattro le proposte che abbracciano diversi generi, dalla narrazione per attrici e pupazzi al Teatro di figura, dall’acrobatica e giocoleria alle suggestioni del ventriloquismo e magia fino alla narrazione musicale.

Una proposta completa con artisti appartenenti al panorama nazionale che sarà apprezzata in egual modo sia dai bambini che dagli adulti.

Il viaggio nel mondo dei ragazzi inizia domenica 17 dicembre con la compagnia Progetto GG in Valentina vuole, una favola di frulli di vento e di libertà di desideri e sogni, vizi, capricci e regole. E del coraggio che i piccoli e i loro grandi devono avere per poter crescere.

Domenica 21 gennaio la compagnia Teatroallosso porta in scena Buio, uno spettacolo dove acrobatica e giocoleria saranno il filo conduttore in un viaggio nell’oscurità alla ricerca della fiducia in noi stessi e della comprensione degli altri, perché ogni cosa sconosciuta fa paura finché non ci si avventura nella sua direzione.

A febbraio, domenica 18, tutto il fascino del ventriloquismo con Max Paderzoli della compagnia Madame Rebiné e il suo Il gran Ventriloquini. Uno spettacolo tenero, delicato, commovente e poetico per cuori giovani dai 6 ai 99 anni; vincitore del premio Emilio Vassalli 2021

La rassegna per famiglie termina domenica 17 marzo con Machemare, fiabe di acqua salata con Alessia Canducci e Tiziano Paganelli e il loro teatro di narrazione musicale. Attrice e musicista evocano insieme le più diverse atmosfere marine: la voce dagli abissi, il ritmo dell’incalzante minaccia de Le tre onde, il richiamo di un Bastimento

Queste le dichiarazioni della direzione del Cinema Teatro Astra: “Una programmazione dedicata al teatro per famiglie e per ragazzi certifica ancora di più l’intenzione della direzione di far sì che il teatro sia un luogo di aggregazione per la comunità. Oltre alla programmazione domenicale tante sono le altre attività che vanno nella stessa direzione come le partecipatissime matinée per le scuole e corsi di teatro durante tutto l’anno. E’ molto importante dal punto di vista sociale portare i ragazzi a teatro per far sì che le giovani generazioni si possano riappropriare di una dimensione e di una visione comunitaria. L’uso del teatro come scoperta di se stessi e scoperta dell’altro e soprattutto capacità d’ascolto. In un mondo che è sempre più chiuso riuscire a strappare i ragazzi e le ragazze dai loro schermi è un seme che vogliamo far germogliare.”

Biglietti e Abbonamenti :

Intero: 7€; ridotto: 5€; abbonamenti: 25€ - ridotto: 18€