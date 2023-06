Il giornalismo come strumento di conoscenza e di conservazione storica della memoria, ne parla la giornalista Francesca Schianchi

Dopo l’esordio di venerdì scorso, tocca alla giornalista Francesca Schianchi intrattenere il sempre curioso pubblico del Festival del Mondo Antico 2023 per il nuovo appuntamento con le conferenze serali. Venerdì 30 giugno alle ore 21:30, all’Arena Francesca da Rimini (in caso di maltempo, Sala Ressi del Teatro Galli), Francesca Schianchi interverrà su un tema di grande attualità: Fare giornalismo: memoria, testimonianze, valore. La conferenza porrà l’accento sul ruolo della comunicazione oggi, sottolineando l'importanza del giornalismo come strumento di conoscenza e di conservazione storica della memoria, utile a dare voce alle testimonianze e alle informazioni di valore alla nostra società in una direzione di crescita libera e cosciente di sé e dei propri tempi.

Il giornalismo si sta trasformando. C’è ancora il giornalismo delle opinioni, quello degli inviati (speciali e non), quello dei fotoreporter, del microfono in mano e la telecamera in spalla. Delle corse sui luoghi degli eventi per essere i primi sulla notizia, ma si è attrezzata anche una schiera di giornalisti e comunicatori di nuovissima generazione. Sono citizen journalist, blogger, youtuber, storyteller, social reporter: figure ibride, così come lo è l'intero eco-sistema dell'informazione. La rete, il web si è progressivamente frapposta ai media tradizionali e (forse) ridotto il valore delle notizie. È un “giornalismo aumentato”, come è stato definito, che sta imponendo nuovi modelli, spesso istantanei, di fruizione. A questo giornalismo, in qualche modo ubiquo, si pone - e talvolta oppone - il ruolo della memoria, recente e meno recente.

Francesca Schianchi (Parma 1976) è una giornalista specializzata in cronaca parlamentare de La Stampa, di cui è a capo della redazione romana. E’ nota anche per essere tra i volti del popolare programma televisivo Propaganda Live condotto da Diego Bianchi su La7.

Con una lunga carriera divisa tra Francia e Italia, Schianchi ha saputo farsi apprezzare per i toni pacati e le osservazioni acute. Dopo aver conseguito la laurea in Lettere Moderne con indirizzo specialistico in Storia del Cinema, un master in giornalismo all’Università di Bologna, è iscritta all’albo dal 2006. Approda in Francia e a Parigi approfondisce gli studi. Una volta fatto ritorno in Italia, Schianchi comincia a collaborare con svariate testate giornalistiche, tra cui “Il Secolo XIX” e “l’Espresso” per arrivare a una svolta professionale con il quotidiano “La Stampa”. Qui lavora come responsabile della sezione politica, occupandosi anche di cronaca, economia, spettacoli e sport.

L’incontro sarà introdotto e moderato da Valeria Cicala.

Ingresso gratuito