Quattro giornate alla riscoperta del valore della terra, tra natura e i ritmi lenti della campagna

"Riscopri il valore della terra". È l’invito di Fattorie Aperte, rassegna promossa dalla Regione Emilia-Romagna che ogni anno offre l'opportunità di conoscere il territorio e il patrimonio agroalimentare regionale attraverso la testimonianza degli agricoltori.

Tante le iniziative organizzate nelle 93 fattorie e nei 13 musei del gusto e rurali in questa 25a edizione. Tutte pensate per grandi e piccoli, a contatto con la natura, alla scoperta dei mestieri e dei ritmi della campagna, con la possibilità di degustare ricette tipiche.

La rassegna si terrà tutte le domeniche di maggio: si partirà domenica 5 maggio, poi 12, 19 e 26.

Per l’occasione gli agricoltori proporranno ai visitatori percorsi alla scoperta della fattoria e dell’ambiente rurale, degustazioni di prodotti locali, laboratori per bambini e adulti, attività nel verde, approfondimenti con esperti di alimentazione e sostenibilità alimentare e ambientale e, in alcuni casi, vendita diretta o pranzi in agriturismo.

Fattorie Aperte si colloca in una prospettiva di educazione permanente all'alimentazione e alla sostenibilità ambientale e rappresenta un’occasione utile per avvicinare il mondo agricolo alla città con l’obiettivo di vincere una sfida importante: quella della trasmissione dei saperi e dei sapori che caratterizzano un patrimonio agroalimentare di riconosciuta salubrità, tradizione e cultura.

In provincia di Rimini, le realtà che hanno aderito all'iniziativa, permettendo così di trascorrere una giornata all'aria aperta, immergendosi tra le meraviglie della natura, alla scoperta dei mestieri e dei ritmi della campagna sono di seguito elencate: