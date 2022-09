Si celebra la figura di Federico Da Montefeltro con la mostra fotografica "Fe.Dux - Stemmi di Federico Duca d'Urbino nel Monfeltro”"

Prezzo non disponibile

Si alza il sipario sulla mostra fotografica “Fe.Dux – Stemmi di Federico Duca d'Urbino nel Monfeltro”, ospitata all'interno della Fortezza di San Leo.

L'inaugurazione ufficiale si terrà sabato 10 settembre a partire dalle ore 17:00 nella cornice del Torrione Martiniano.

L'iniziativa si inserisce nel programma di celebrazioni dell'anno federiciano.Tra Marche, Umbria ed Emilia-Romagna, in quello che un tempo era il Ducato di Urbino, un vasto territorio che parte da Urbino che ne era la capitale, per arrivare a Gubbio fino a Senigallia, da San Leo a Mercatello, viene festeggiata la nascita di Federico da Montefeltro, nato il 7 di giugno 1422, attraverso una serie di iniziative che mirano alla valorizzazione e promozione dell'immenso patrimonio culturale lasciato in eredità proprio dal Duca. Celebrazioni che a San Leo sono cominciate con l'intitolazione il 7 giugno scorso dell'ex Piazza Medicea, nel cuore del centro storico, alla figura di Federico da Monfeltro, e proseguite successivamente con la presentazione di due mostre: il 26 giugno “L'assalto al Castello” a cura di Loris Betti, il 2 luglio “Botanica celeste. Nel segno di Federico” a cura di Marisa Zattini.

Dopo i saluti istituzionali del sindaco di San Leo Leonardo Bindi, la giornata di sabato 10 settembre proseguirà con una serie di interventi di carattere storico-culturale. Tra i relatori Roberto Monacchi (“Federico, il Duca letterato”), Pierluigi Sacchini (“Fe Dux, stemmi federiciani nel Montefeltro”), Claudio Marchini (“Fotografie federiciane”). Saranno inoltre presenti all'inaugurazione Loris Betti (curatore della mostra “L'assalto al Castello”), l'architetto e artista Marisa Zattini (curatrice della mostra “Botanica celeste. Nel segno di Federico”), l'artista Jodypinge (autore dei grandi murales federiciani prospicienti la piazza Federico da Montefeltro, inaugurata il 7 giugno scorso) e lo scultore Andrea da Montefeltro (autore delle sculture federiciane ospitate all'interno delle mostre leontine).

Alle ore 18:00 è in programma una visita alla mostra che terminerà con un buffet.