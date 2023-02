Febbraio è al cinema: in sala la comicità di Buster Keaton e Massimo Troisi

Febbraio al Cinema Fulgor è dedicato alla comicità con le star del mese: Buster Keaton e Massimo Troisi. Un viaggio cinematografico tra l’Italia e l’America, con Keaton, considerato tra i più grandi attori della storia del cinema, molte delle scene nei suoi film sono tuttora iconiche; divenne celebre per l'espressione stralunata e malinconica dei suoi personaggi e soprattutto per il suo talento acrobatico nelle gag che portava sullo schermo. Troisi è uno dei principali esponenti della nuova comicità napoletana nata agli albori degli anni Settanta, è considerato uno dei maggiori interpreti nella storia del teatro e del cinema italiano.

Lunedì 13 febbraio dalle ore 21:00 è in programma One Week (1920, 19') di Edward F. Cline, Buster Keaton, e a seguire The Great Buster (Vos sub ita, 2018) l’omaggio a Keaton di Peter Bogdanovich. Si prosegue lunedì 20 febbraio alle ore 21:00 con Steamboat Bill, Jr. (Io e il ciclone, 1928) di Charles Reisner, giovedì 23 febbraio alle 21:00 con Laggiù qualcuno mi ama (2023) di Mario Martone. Prima della proiezione del documentario si terrà il concerto Passa o tiempo e che fa.. con il trio composto da Beppe Ardito (voce e chitarra), Fabrizio Flisi (tastiere), Andrea Atto Alessi (basso e contrabbasso). Il 26 febbraio alle 10:30 la domenica al cinema comincia con colazione e film; sugli schermi delle sale del Fulgor, Il grande Lebowski di Joel e Ethan Coen, e Ricomincio da tre di Massimo Troisi.