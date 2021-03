Federica Gif di inaugura il ciclo di incontri "Veglie in rete: donne che si raccontano"

È Federica Gif ideatrice del blog www.mipiacemifabene.com che raccoglie ricette, fotografie, video e articoli che riguardano una sana e gustosa alimentazione ad aprire ufficialmente il ciclo di incontri "Veglie in rete: donne che si raccontano", un progetto sociale ideato da Silvia Fabbri con la collaborazione di Giancarla Ugoccioni.



Un tempo, con l'arrivo dell'inverno, quando i ritmi della terra rallentavano per il freddo, le case e le stalle dei contadini diventavano il centro della vita sociale e famigliare. Si parlava di tutto, ed era l'occasione per incontrarsi, conoscersi. Mentre le donne rammendavano, lavoravano ai ferri e le ragazze preparavano il corredo per la dote, si raccontava di fatti, di esperienze. Col tempo e con le trasformazioni sociali intercorse, tutto ciò si è perso e un ricordo di ciò che fu è rimasto nelle veglie estive di paese, dove crocchi di persone si radunano all'esterno, vicino al portone di qualche casa.



Veglie in rete si collega a queste tradizioni, configurandosi come un'occasione di incontro tra donne per arricchirsi attraverso la conoscenza delle passioni e degli interessi di altre donne; i racconti di esperienze che sono state vissute sulla propria pelle, a volte anche dolorose e che hanno portato a riconoscere le proprie vere passioni ed esprimere le proprie potenzialità, facendole spesso diventare strumento per accompagnare gli altri a star bene o a star meglio.



In questo primo ciclo di incontri, ogni “narratrice” parlerà del proprio percorso e condividerà una sua strategia per star bene: una tecnica, un messaggio, un suggerimento, che possa essere sperimentato e fatto proprio anche dalle altre partecipanti. In ogni incontro si affronterà un argomento e si parlerà e/o si farà esperienza di: yoga, poesia, cucina creativa vegetariana, eco psicologia e natura, arte terapia, musicoterapia, scenografia, fotografia terapeutica, danza movimento terapia, lettura ad alta voce.



Gli incontri saranno online, con cadenza settimanale e saranno gratuiti.



Per partecipare: il link verrà pubblicato il giorno degli incontri sulla pagina FB: Anima in forma