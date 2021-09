“Il libro dei Sogni” di Federico Fellini arriva a teatro con “Federico dei sogni”

“Il libro dei Sogni” di Federico Fellini arriva a teatro. A portare in scena lo spettacolo “Federico dei Sogni”, liberamente ispirato al “diario” del grande maestro sarà, sabato 18 e domenica 19 settembre al Teatro degli Atti di Rimini, la compagnia Korekanè.

Ideato e scritto nel 2019, pensato per il 2020, anno del centenario dalla nascita del grande maestro, questo spettacolo sarà un vero viaggio dentro l'inconscio che ha generato il cinema onirico di Federico Fellini. Da anni la compagnia che ha sede a Rimini Nord si occupa della materia dei sogni nei suoi spettacoli. Partendo dallo studio su Ingeborg Bachman e la sua modalità di scrivere inserendo spesso stralci di sogni e di incubi, è stato generato lo spettacolo “in-cubo”.

Immagini e suggestioni saranno i protagonisti dello spettacolo. Una messa in scena originale, capace di fondarsi su un’architettura solida che prende spunto dalla vastità delle opere di Fellini, ma che tiene conto come punto di partenza del famoso “Libro dei sogni”, in cui il Maestro esplicita la parte segreta di sé, dove conscio ed inconscio si incontrano.

Lo spettacolo realizzato da Korekané - Associazione CondueBieunaZeta. in collaborazione con il Comune di Rimini ha la regia di Chiara Cicognani, drammaturgia di Camilla Fabbrizioli, Chiara Cicognani e Stefania Tamburini, assistenti Alberto Guiducci e Olivier Fabrice Gasperoni.

Attori: Alberto Guiducci, Camilla Fabbrizioli, Chiara Cicognani, Elena Galli, Gennaro Ascione, Giorgio Cerasani, Manuela Fabbri, Maria Ferraris, Paolo Ancillotti, Pietro Bellini, Serenella Di Quilio, Sergio Michelotti, Silvia Gianotti, Silvia Zavatta, Valeria Galoppa, Veronica Bagli e Veronica La Maida, costumi Francesca Perazzolo e Stefania Tamburini, audio Olivier Fabrice Gasperoni.