"Federico Fellini dietro le quinte" nella mostra di Patrizia Mannajuolo

Dal 10 giugno al 4 settembre, il Museo Fellini ospita nella sede del Palazzo del Fulgor la mostra fotografica di Patrizia Mannajuolo “Federico Fellini dietro le quinte”. La mostra sarà inaugurata venerdì 10 giugno (dalle ore 21.00 alle ore 23.00 l’ingresso al Palazzo del Fulgor sarà gratuito)

A 102 anni dalla nascita, il grande regista rivive negli scatti di Patrizia Mannajuolo dal set de La città delle donne. Di solito, quando si ritraggono personaggi celebri, si è condizionati in qualche modo da un’idea preconcetta. Patrizia Mannajuolo nelle sue fotografie fuori scena riesce invece a scattare con mente libera e sguardo attento, cogliendo momenti di rara spontaneità e svelandoci i personaggi come se li vedesse per la prima volta. I suoi occhi mettono a fuoco dettagli già indagati da tanti, ma con uno sguardo peculiare, inedito, mostrandoci il Fellini vero e genuino, lontano dall’ufficialità delle apparizioni pubbliche o dei backstage autorizzati. In questi scatti rivivono le emozioni, i contrasti, le gioie, i disagi di un incontro determinante, di una stagione visionaria di passioni e inquietudini. Nel teatro 5 di cinecittà che fu la “casa” del maestro, Patrizia esplora scenografia e set con la discrezione e la malizia di una fotoreporter, in una sequenza memorabile di istantanee inattese e rivelatrici. La mostra rimarrà aperta dal martedì alla domenica dalle 10 alle 19, il mercoledì e venerdì aperta anche dalle 21 alle 23. Chiusa il lunedì

Patrizia Mannajuolo, napoletana, si dedica alla fotografia sin da giovanissima, frequenta a Roma lo studio di Vittorugo Contino e collabora con registi, attori e produttori; tra le esperienze più significative la collaborazione con Roberto Rossellini e il figlio Renzo per la serie televisiva La lotta dell’uomo per la sua sopravvivenza (1970); con Federico Fellini sul set de La città delle donne (1979), con Liliana Cavani per La pelle (1981) tratto dal romanzo omonimo di Curzio Malaparte e poi con Alberto Sordi e Monica Vitti per le riprese di Io so che tu sai che io so (1982), un soggetto di Rodolfo Sonego prodotto da Augusto Caminito, cui fece seguito uno special con la regia di Patrizia Mannajuolo sui problematici rapporti di coppia. Nel 2018 le fotografie dal dietro le quinte de La città delle donne di Federico Fellini sono state esposte presso la galleria d’Arte napoletana Al Blu di Prussia, negli spazi espositivi dell’ex Ospedale di San Rocco a Matera e, nel 2019, a Villa Fiorentino, a Sorrento. Il lavoro fotografico è stato pubblicato nel volume Federico Fellini. L’occhio di Patrizia Mannajuolo, artem, Napoli 2020.