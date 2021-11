Fellini in stampa, ultimo appuntamento con “Fellini 70”

Chiude la rassegna letteraria dedicata ai libri su Federico Fellini usciti nel 2020 (anno del centenario) e nel 2021 con il sesto incontro organizzato dalla Cineteca di Rimini venerdì 5 novembre alle ore 17.30, alla cineteca di via Gambalunga con il libro Fellini 70 (Bibliotheka Edizioni, 2021) dello storico del cinema Nicola Bassano. Gli stravolgimenti politico-culturali degli anni '70 portarono molti registi a scontrarsi con l'impossibilità di raccontare il presente. Anche Fellini subisce un ripensamento creativo che lo porta a realizzare capolavori slegati dal reale in cui a prevalere sono enigmi e simboli. Il libro di Bassano analizza la produzione felliniana a partire da ‘I clowns’ fino a ‘La città delle donne’. L’idea è di raccontare attraverso i suoi film un decennio molto difficile per il nostro Paese, martoriato dal terrorismo, dalla crisi delle istituzioni democratiche, ma anche un decennio che segna un cambiamento dei costumi e manifesta una forte spinta alla modernizzazione; in mezzo a tutto questo, Fellini opera una profonda riflessione ricercando nella rielaborazione della propria memoria la chiave giusta per raccontare e raccontarsi. Per informazioni e prenotazione: 0541.704496 da lunedì a venerdì dalle 9.30 alle 13.30. Chi parteciperà agli incontri potrà visitare il Museo Fellini al prezzo speciale di 5 euro.