“Fellini intimo: disegni e parole”: in mostra la raccolta dei disegni della collezione di Daniela Barbiani

Il disegno è stato sempre un momento fondamentale dell’arte di Fellini: la sua prima espressione, la più diretta della sua voglia di raccontare, il primo contatto con il film durante la sua preparazione, il modo per fissare qualche idea mentre iniziava ad esplorare il mondo in cui stava per introdursi.

Prosegue l'attività espositiva al Palazzo del Fulgor, sede del Fellini Museum, con una mostra dedicata al “Fellini intimo: disegni e parole” che espone quaranta disegni di Federico Fellini realizzati tra il 1978 e il 1993 e provenienti dalla collezione di Daniela Barbiani, la nipote del maestro che è stata la sua assistente alla regia dal 1980 al 1993 negli ultimi suoi quattro film (E la nave va, Ginger e Fred, Intervista e La voce della luna).

La raccolta di disegni che fanno parte della collezione di Daniela Barbiani viene esposta per la prima volta in Italia per iniziativa del Museum Fellini e della Cineteca del Comune di Rimini, erano stati precedentemente in mostra al Guggenheim di New York, al Festival di Cannes, al Museo di Beaux Arts di Nancy, alla Fondazione Renault di Parigi e al Museo Puskin di Mosca.

L’espressione più immediata della straordinaria fantasia di Federico Fellini è sempre stato il disegno, sia durante la preparazione del film, sia in quei momenti più intimi, spensierati e quindi gioiosi, in cui scaricatosi di tutte le energie creative, si tuffava in quelle più distensive e liberatorie che gli suggeriva il disegno. Era un momento particolare, in cui ridiventava un po’ bambino. Giocando con i pennarelli metteva su un foglio tutte le sue fantasie, le sue ansie, i suoi ricordi, le sue paure, i suoi desideri, le sue immaginazioni, i suoi sogni. Infatti, dietro ogni suo disegno, dietro ogni personaggio si nascondeva una storia, una piccola sceneggiatura, un misterioso intreccio di realtà e fantasia, una trama paradossale. Quando il disegno era terminato e perfezionato, dopo aver finito di dare i ritocchi nel tratto e nel colore, se tutto era riuscito come esattamente voleva, altrimenti lo strappava, lo regalava con un sorrisetto di complicità. Così è nata questa raccolta di disegni che fanno parte della collezione di Daniela Barbiani.

Con questa mostra, che viene inaugurata giovedì 30 novembre alle ore 12:00, prosegue l’attività espositiva al Palazzo del Fulgor che ha moltiplicato la superficie destinata a mostre temporanee.