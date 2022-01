Fellini Open, tante iniziative per celebrare il regista riminese

Dal 18 al 25 gennaio Rimini celebra la nascita di Federico Fellini attraverso un cartellone di iniziative per raccontare con immagini e parole il cinema del regista italiano più celebrato nel mondo. Rimini organizza Fellini Open, una serie di iniziative fra il cinema Fulgor e il Palazzo del Fulgor che si svolgono fino a febbraio. Giovedì 20 gennaio, giorno del 102esimo compleanno di Fellini, una serata al Fulgor con le musiche di Nino Rota e Francesca Fabbri Fellini, nipote del regista, che presenta il suo cortometraggio “La Fellinette”, vincitore del Premio Speciale 75 ai Nastri d’Argento 2021.

In occasione del compleanno di Fellini, VisitRimini organizza, sabato 22 gennaio, uno speciale tour ‘Tutto Fellini’ dedicato al maestro che andrà alla scoperta dell'intero polo museale con la visita del Fellini Museum, la Piazza del sogni e il Palazzo del Fulgor. Da non perdere la mostra “Nel mondo di Tonino Guerra” che sarà visitabile fino al 23 gennaio nelle sale dell’Ala di Isotta di Castel Sismondo, a cura di Luca Cesari, e che testimonia il terzo tempo della vita e dell’arte del poeta e sceneggiatore Tonino Guerra che per tanti anni lavorò al fianco di Federico Fellini

La settimana prosegue con il secondo atto della stagione di prosa del Teatro Galli che continua con lo spettacolo 'I am my own wife' del drammaturgo Doug Write, basato su una storia vera con il cesenate Michele Di Giacomo al teatro degli Atti e ‘Misericordia’ l’ultimo lavoro scritto e diretto dalla siciliana Emma Dante sulla fragilità delle donne al teatro Galli. E poi ancora visite guidate nei luoghi identitari di Rimini, dal Fellini Museum, al Part e al teatro Galli, dove il 21 gennaio VisitRimini organizza un nuovo aperitivo all'interno del ridotto del Teatro.

Al museo della città protagonista è la mostra “La commedia immaginata”, che, attraverso venti preziose Divine Commedie illustrate stampate dal XV secolo ai giorni nostri, selezionate tra le più di mille edizioni antiche e moderne dell’opera dantesca, propone l’evoluzione del mito di Francesca da Rimini, in una narrazione attraverso le immagini.

Ecco il calendario della settimana, giorno per giorno:

18, 20, 25, 27 gennaio e 1, 3, 8, 10, 15, 17, 22, 24 febbraio 2022 al Palazzo del Fulgor, piazza San Martino nel centro storico di Rimini si svolge “Fellini Open: Proiezioni al Cinemino di Palazzo del Fulgor”. All'interno del Palazzo del Fulgor, in occasione delle celebrazioni della nascita del regista riminese, il martedì vengono proiettati i capolavori di Fellini, sei titoli selezionati all'interno della celebrata filmografia del Maestro, mentre il giovedì si possono vedere i documentari dedicati ai grandi registi del cinema italiano alternati ad alcuni dei loro film più significativi.

Martedì 18 gennaio, proiezione del film “I Vitelloni”, di Federico Fellini. Giovedì 20 gennaio, “Il Generale della Rovere" di Roberto Rossellini. Martedì 25 gennaio, “Il bidone” di Federico Fellini. L'ingresso è riservato ai visitatori di FM Museum o al solo Palazzo del Fulgor al costo di 3 €. Ore 16.00 Info: 0541 704494; 0541 70449 museofellini@comune.rimini.it

Martedì 18, mercoledì 19 e giovedì 20 gennaio 2022 è stato annullato, per cause di forza maggiore, lo spettacolo delle ore 21.00 al Teatro Galli dal titolo “La vita davanti a sé” di Romain Gary. Nei prossimi giorni saranno fornite informazioni più dettagliate per gli abbonati e per gli spettatori che avevano già acquistato il biglietto (che si chiede di conservare), mentre sono annullate le prenotazioni. Info: 0541 793811 biglietteriateatro@comune.rimini.it

Giovedì 20 gennaio 2022, alle 21.00, al Cinema Fulgor, per “Fellini Open: Il Compleanno” Francesca Fabbri Fellini presenta il suo cortometraggio “La Fellinette”, vincitore del Premio Speciale 75 ai Nastri d’Argento 2021. Un mix di fiction e animazione omaggio al grande Federico, lo zio regista, e al suo mondo, che prende vita nella memoria di un sogno infantile a partire da un disegno che il Maestro realizzò per lei ritraendola sulla spiaggia invernale di Rimini intitolato appunto “La Fellinette”. Nel cast la partecipazione straordinaria di attori come Milena Vukotic, Ivano Marescotti e Bustric. A precedere, il concerto del Duo Trabace “Sognare Fellini. Visioni e amarcord sonori di Nino Rota”. L’affinità magica tra Federico Fellini e il compositore Nino Rota diede origine a veri e propri capolavori musicali e “Sognare Fellini” vuole essere proprio una sorta di “omaggio onirico” a questo sodalizio artistico che ha forgiato nel tempo un vero e proprio genere musicale, oltre che un immaginario visivo classificato universalmente con l’aggettivo “felliniano”. In occasione del compleanno del regista romagnolo, i musicisti Angelo e Alessandro Trabace ripercorrono con il pubblico i grandi temi composti da Nino Rota per i suoi film (“Amarcord”, “La dolce vita”, “8 e 1⁄2” , “La strada”,“Casanova” e molti altri) trascritti e liberamente rivisitati al pianoforte e violino.

Ore 21.00 Ingresso libero Info: 0541 709545 info@cinemafulgor.com

Tutti i giovedì di gennaio 2022 il Cinema Teatro Tiberio, propone film in versione originale sottotitolati in italiano. Secondo la disponibilità della versione originale, viene presentato il titolo in programmazione nella lingua di origine, con doppia proiezione alle ore 17 e alle ore 21.

Chi invece predilige la versione doppiata in italiano ha a disposizione il film nelle giornate successive, dal venerdì alla domenica (orari di proiezione alle ore 21, sabato e domenica anche alle ore 17).

Giovedì 20 gennaio appuntamento con ‘One second’ di Zhang Ymou (lingua cinese), magnifico racconto dedicato alla bellezza del cinema A seguire giovedì 27 gennaio ‘Jazz Noir’ (lingua inglese) di Rolf Van Ejik, film che indaga sulle cause della morte del grande trombettista jazz Chet Baker. A pagamento: 7 €, ridotto: 6 € Info: 328 2571483 www.cinematiberio.it

Venerdì 21 gennaio 2022, ore 21.00, al Teatro degli Atti va in scena “Io sono mia moglie”. Basato su una storia vera, 'I am my own wife' del drammaturgo Doug Write, testo vincitore del premio Pulitzer per la drammaturgia nel 2004, 'Io sono mia moglie' racconta la vita di Charlotte Von Mahlsdorf, un travestito di Berlino sopravvissuta all’assalto nazista e al regime comunista recuperando e collezionando oggetti e mobili di antiquariato.

Lo spettacolo si sviluppa come un’indagine quasi giornalistica, su un simbolo di libertà e lotta, tra luci e ombre.

Ma chi è davvero Charlotte? È Lothar Berfelde, il bambino che un tempo è stato? È un’eroina? O forse è una spia della Stasi? Ci si chiede se il suo “travestitismo” sia un mezzo per nascondersi o un modo per mostrare la parte più vera di sé.

Michele Di Giacomo accompagna gli spettatori, attraverso un monologo in cui un solo attore veste più di venti personaggi, in un viaggio vorticoso in bilico tra indagine e gioco di maschere che lascia allo spettatore la possibilità di trovare la propria risposta.

Ingresso a pagamento Info: 0541 793811 biglietteriateatro@comune.rimini.it

Venerdì 21 gennaio 2022 dalle 18.00 all'interno del Ridotto del Teatro Galli è possibile gustare sfiziosi aperitivi godendo di un'atmosfera resa unica dalla presenza dei canoni ottocenteschi originari. Prenotazioni su www.visitrimini.com/esperienze/238978-aperitivo-al-teatro-galli/ oppure presso uno degli Uffici Informazione e Accoglienza turistica di VisitRimini. Info 0541.53399

Sabato 22 gennaio 2022, alle 15.30, VisitRimini darà vita a uno speciale tour dedicato al maestro. Si andrà alla scoperta dell'intero polo museale con la visita del Fellini Museum, la Piazza del sogni e il Palazzo del Fulgor, un'occasione unica per scoprire il museo diffuso a lui dedicato, il più grande progetto esistente dedicato al regista. Un'occasione per scoprire curiosi aneddoti della Rimini di Federico, episodi della sua gioventù legati alla città sino a vedere la sua opera compiuta. E per festeggiare il maestro al termine, sarà servito un piccolo aperitivo. Quota: €22. Per partecipare è richiesto il green pass rafforzato e mascherina fpp2. Info: 0541.53399 - www.visitrimini.com/esperienze/311188-tutto-fellini/

Sabato 22 e domenica 23 gennaio 2022, ore 21.00, al Teatro Galli, andrà in scena “Misericordia” scritto e diretto da Emma Dante, lo spettacolo è una favola contemporanea che racconta la fragilità delle donne, la loro disperata e sconfinata solitudine. Protagoniste sono tre prostitute, Anna, Nuzza e Bettina, e un ragazzo menomato, Arturo. Nonostante l’inferno di un degrado terribile, Anna, Nuzza e Bettina crescono quella creatura come se fosse figlio loro, così Arturo, il pezzo di legno, accudito da tre madri, diventa bambino. Ingresso a pagamento. Info: 0541 793811 biglietteriateatro@comune.rimini.it

Domenica 23 gennaio 2022, ore 16.00, al Cinema Teatro Tiberio, sarà possibile vedere il “Balletto al Cinema: Jewels” in diretta dal Teatro Bolshoi di Mosca. Smeraldi per l’eleganza e la raffinatezza di Parigi, rubini per la velocità e la modernità di New York e diamanti per una San Pietroburgo imperiale. Tre scene accompagnate dalla musica di tre compositori, caratterizzano gli stili delle tre scuole di danza che hanno contribuito a rendere George Balanchine una leggenda del balletto moderno. Ingresso a pagamento Info: 328 2571483 info@cinematiberio.it

Da lunedì 24 a mercoledì 26 gennaio 2022 al cinema Teatro Tiberio, sarà proiettato “La Grande Arte al Cinema: Botticelli e Firenze. La nascita della bellezza”. Raffinato disegnatore, ritrattista rivoluzionario, straordinario interprete del suo tempo: questo è Sandro Botticelli, l’inventore della Bellezza. Nel film lo spettatore può rivivere la Firenze delle botteghe attraverso la vita di Botticelli, le collaborazioni, le sfide e i successi. Dall’esordio sotto l’ala dei Medici, Botticelli si impone come l’inventore di una Bellezza ideale, che trova la sua massima espressione in opere come Primavera e Nascita di Venere. La morte di Lorenzo Il Magnifico, le prediche apocalittiche di Girolamo Savonarola e i falò delle vanità, segnano la parabola discendente del maestro fiorentino, destinato a un oblio di oltre tre secoli. La riscoperta di Botticelli ad opera dei Pre-Raffaelliti dà inizio ad un’autentica Botticelli-mania, che dal XIX secolo si protrae fino a oggi. Da Salvador Dalí, a Andy Warhol, da David LaChapelle a Jeff Koons e Lady Gaga, nessuno sembra immune al fascino eterno di Botticelli e delle sue opere, continuamente re-immaginate dagli artisti di ogni sorta, fino a entrare nell’immaginario collettivo. Orario: lunedì 24 e martedì 25 gennaio alle ore 21.00; mercoledì 26 gennaio alle ore 17.00 e alle ore 21.00. Ingresso a pagamento Info: 328 2571483 info@cinematiberio.it