Monica Casadei porta in scena “Felliniana”

Un manifesto poetico composto da corpi che attraversano la danza e il circo, sulle note inconfondibili di Nino Rota. Poesia, danza, circo, musica e cinema: c’è tutta l’arte di Federico Fellini nello spettacolo che Monica Casadei e la Compagnia Artemis Danza presenterà mercoledì 24 novembre (ore 21) al pubblico del Teatro Galli per il primo appuntamento del cartellone che la stagione riminese dedica alla danza. Coreografie euforiche e frizzanti, virtuosismi e una irresistibile umanità animano questo spettacolo, che ha debuttato al Galli il 20 gennaio scorso –nel 101esimo anniversario della nascita di Fellini - nell’inedita modalità streaming, con le sale teatrali ancora chiuse a causa della pandemia. Una prima inedita ma di successo, con oltre diecimila spettatori che hanno potuto godersi lo spettacolo inserito nella rassegna virtuale di “Teatri nella rete” di Ater Fondazione. Felliniana spiega Monica Casadei “si articola attorno alla meravigliosa kermesse di 8 ½ e vive delle gioie e delle speranze dei clown, delle confidenze della Gradisca, delle voci e dei dialoghi tratti dai film, del profumo de La Dolce Vita, dei mille colori del circo e della potenza poetica di Nino Rota. Un respiro felliniano ha avvolto il concepimento della creazione che parte con un inizio rarefatto, intimista, filosofico, si dirige nel realismo surreale della Romagna di Amarcord per poi scivolare calorosamente nel mondo magico, folle ed estremo del circo. Un popolo danzante, un grande teatro dell’illusione umano, poetico e ironico”. Felliniana è anche la prima delle sei proposte contenute nel nuovo abbonamento dedicato alla danza, iniziativa che nasce dalla volontà di accendere i riflettori su alcune fra le più importanti compagnie italiane che saranno ospitate in cartellone coi loro ultimi lavori. Il pacchetto proposto include sei appuntamenti in calendario tra novembre ed aprile (5 al Teatro Galli e uno al Teatro degli Atti): oltre a Felliniana il 24 novembre, Toccare ultimo lavoro di Cristina Kristal Rizzo (15 dicembre) Bayadere della Compagnia nuovo Balletto di Toscana diretta da Cristina Bozzolini (20 febbraio), Don Juan personale rilettura della figura di Don Giovanni della Fondazione Aterballetto (18 marzo), La notte è il mio giorno preferito di Annamaria Ajmone (31 marzo) e Monjour di Silvia Gribaudi (3 aprile). L’abbonamento è in vendita in biglietteria al prezzo di 60 euro per 6 spettacoli. Informazioni: www.teatrogalli.it