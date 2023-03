"Pettegole" a teatro: appuntamento con lo spettacolo della compagnia Maniaci d'Amore

Sabato 1 aprile alle ore 18:00 la rassegna Oltremisura, a cura de L’Attoscuro, ospiterà sul palcoscenico del Teatro Rosaspina di Montescudo la compagnia Maniaci d'Amore con lo spettacolo Fenomenologia della pettegola, che vedrà in scena Francesco D’Amore e Luciana Maniaci.



Lo spettacolo è uno studio corrosivo sui meccanismi velenosi dei piccoli paesi, sul violento maschilismo e razzismo che li guida, ma soprattutto su chi conduce la narrazione di un luogo e dunque su chi ne detiene il potere. A incarnare questa figura è Clarice, l’impietosa pettegola, talmente abile nel manipolare le notizie da riuscire a salvare sua figlia Teresa da tutte le (fondate) dicerie che girano sul suo conto. Un giorno, infatti, su un muro appare una frase ingiuriosa intorno alla giovane: la madre riuscirà a spostare l’attenzione su un';omonima ragazza del paese, decretandone l’infelicità, pur di allontanare ogni sospetto da Teresa.



I Maniaci d'Amore (Premio della Critica 2018) firmano un lavoro che, mischiando teatro di narrazione, riflessione sociologiche, teatro dell’assurdo e immaginario pop, in maniera sottile e divertente si interroga sulle logiche spietate della gogna pubblica e reclama uno spazio di libertà per tutte e tutti.





Ingresso: 12,00€