Un Ferragosto a tutta musica a Riccione: sul palco Mahmood e Pinguini Tattici Nucleari

Due grandi serate con Deejay On Stage sul palco di piazzale Roma a Riccione. Venerdì 14 agosto alle ore 21 in piazzale Roma sale uno dei maggiori protagonisti del momento della scena musicale italiana, Mahmood. Reduce dalla popolarità dei successi al Festival di Sanremo e all’Eurovision Song Contest nel 2019, il cantautore italiano ha all’attivo un disco di platino per l’album Gioventù Bruciata. Nel 2020 pubblica alcuni singoli fra cui Rapide, Moonlight Popolare, Eternantena e Dorado, uscito a luglio in collaborazione con Sfera Ebbasta e Feid, che anticipano il grande tour italiano e europeo in partenza dai primi di novembre.

Sabato 15 agosto l’appuntamento a Riccione è con l’energia e il brio dei Pinguini Tattici Nucleari, la band italiana amata e apprezzata per uno stile del tutto personale che sa sapientemente attraversare più generi musicali in maniera geniale e originale. Il gruppo, composto da Riccardo Zanotti, Nicola Buttafuoco, Elio Biffi, Lorenzo Pasini, Simone Pagani e Matteo Locati, è stato rivelazione della passata edizione del Festival di Sanremo con una storia decennale nella musica alle spalle. Nel 2019 hanno pubblicato il loro quarto album, Fuori dall’hype ristampato nel 2020 mentre in autunno parte il loro attesissimo tour.