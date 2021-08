Ferragosto, a Riccione i fuochi d’artificio si ammirano in 4 punti

Grande calendario di eventi per il weekend di Ferragosto Sotto il Sole di Riccione che si concluderà con lo spettacolo dei fuochi d'artificio, organizzati in quattro diverse postazioni per garantire il distanziamento tra gli spettatori. A partire dalle 23.30 in 4 diverse postazione della costa riccionese, la sera di sabato 14 agosto, si potranno ammirare i giochi pirotecnici che annunciano il Ferragosto sulla spiaggia antistante piazzale Roma (al termine del concerto), sulla spiaggia antistante piazzale San Martino, sulle spiagge delle zone 122-123 e 88-89. Ecco il programma nel dettaglio del weekend più caldo dell'estate: venerdì 13 agosto: Anfiteatro Ex-fornace, Parco degli Olivetani, Viale Einaudi, ore 20.30, con “Balera Verdemare” fantasie d'orchestre e serate in allegria con la musica romagnola. Fino al 3 settembre, ogni venerdì sera. A cura di Comitato Parco Sport Village e i Centri di buon vicinato. In Piazzetta Parri, Riccione Paese ore 18-24, “Spettacolo di acrobatica aerea” a cura di Comitato Riccione Paese. In Viale Gramsci angolo viale San Martino, ore 21:15, “Radio Kom - Vasco Rossi Tribute”a cura di Comitato Riccione Abissinia. Sempre in Viale Gramsci, ore 21:30, “Performance urbane e corner selfie del gruppo integrato Cuore 21” a cura di Centro 21 e Cuore 21. Sabato 14 agosto: al Samsara Beach, ore 6, Albe in controluce con il concerto dei Coma_Cose. Mentre alle 6.30 nel Giardino Villa Mussolini, appuntamento con lo Yoga al sorgere del sole. In Piazzale Roma dal lunedì al sabato ore 6:30-11 e 17:45-20:30 “Play Deejay” una palestra a cielo aperto con allenamenti di fitness, cycling, yoga, pilates. In Piazzale Roma, ore 21, appuntamento con “Deejay on stage” e Madame, Deddy e Sangiovanni Dalle 23.30 in poi in Piazzale Roma, piazzale Azzarita e piazzale San Martino tutti col naso all’insù per lo spettacolo pirotecnico che illuminerà e colorerà il cielo.