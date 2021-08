Artisti in piazza, Ferragosto con Ponzio Pilates e il Figliol Prodigo

Si apre un lungo weekend a partire da giovedì 12 agosto con il Teatro Patalò e la performance Aldilà delle parole, in programma alle 21.30 nella verde e intima cornice dell’Orto dei Frutti Dimenticati. Uno spettacolo per spazi non convenzionali, che fa parte di una costellazione di lavori nati dallo spettacolo “Tell Tale” dopo che il suo debutto si è fermato a causa della pandemia.?La performance inizia con un dialogo tra gli autori di un lavoro teatrale che sembra impossibile da realizzare. I due autori (e attori) entrano in una relazione ritmica e leggera cominciando a descrivere l'allestimento che vorrebbero realizzare, scivolando in una visione suggerita da immagini provenienti dal mondo naturale.?Attraverso le parole di Shakespeare i due entrano nella dimensione del gioco, ritrovandosi insieme al pubblico dentro allo spettacolo.

Già dal 19 luglio sono state trasmesse delle Tracce su CFR - Cosmic Fringe Radio delle anticipazioni in un vero e proprio prologo fatto di frasi, indizi, suggestioni per introdurre lo spettatore a ciò cui assisterà la sera della performance. ?(Biglietto 7€, acquistabile su Liveticket. Informazioni: 0541 928003. Accesso con Green pass).

Venerdì 13 agosto assisteremo al concerto degli Hodmadoddery, alle 19.00 all’Orto dei Frutti Dimenticati. Il duo, composto da Steve Henwood e Tony Carter, vedrà quest’anno solamente la presenza di Henwood. ?Il filo conduttore nel repertorio di questa band è sicuramente il profondo amore per la tradizione melodica delle 'frange celtiche' del nord e dell’ovest delle isole britanniche: Scozia, Irlanda, Inghilterra del nord ed oltre. La cosa che colpisce nelle loro esibizioni è la devozione alle armonie di chitarre e voci, che ricorda i classici duetti, ma che è altresì una elaborazione tutta personale di questo genere.?(Ingresso a offerta libera. Accesso con Green pass. Informazioni: 0541 928003).

Si prosegue alle 22.00 con Miss Margherita di Jessica Arpin in Anfiteatro, uno spettacolo comico di circo, clownerie e acrobatica. ?Miss Margherita è una donna italiana dal carattere forte. Parla tutte le lingue del mondo, con un effervescente accento italiano. Miss Margherita è appassionata di pizze, le sue pizze, con farina, lievito, basilico e formaggi di qualità. Ammiratela, col grembiule elegante e una destrezza mafiosa, impugnare il suo mattarello magico e preparare l'impasto con le sue sapienti mani...ma anche con i piedi, la testa e tutto il corpo!?(Biglietto 7€, acquistabile su Liveticket. Accesso con Green pass. Informazioni: 0541 928003).

Sabato 14 agosto è la volta della scoppiettante band Ponzio Pilates. Alle 21.30 in Anfiteatro porteranno la loro “elettrosamba esplosiva”, per una serata musicale all’insegna del divertimento e del non-sense. ?Si autodefiniscono un gruppo da ballo, capace di sessioni ritmiche prolungate di “tecno acustica tribaleggiante e felice”, se proprio si vuole provare a delimitare il loro raggio d’azione. Non si rispecchiano in nessun genere, neanche loro sanno cosa fanno ma sicuramente sono bravissimi nel far divertire il loro pubblico.?(Biglietto 7€, acquistabile su Liveticket. Accesso con Green pass. Informazioni: 0541 928003).

La settimana di eventi termina domenica 15 agosto, con l’esito del secondo Seminario per la nuova produzione per spazi urbani Il Figliol Prodigo, della compagnia del Teatro dei Venti. ?Alle 18.00, al Parco Begni di Pennabilli la restituzione pubblica di ciò che i seminaristi, selezionati tramite una call pubblica, hanno elaborato durante questa settimana di laboratorio. Si tratta infatti di una nuova tappa posta in continuità con l'esperienza dello scorso anno a Pennabilli, che al tempo aveva visto la partecipazione di 35 artisti di diverse provenienze e discipline, con un esito aperto al pubblico e con un'altra tappa di approfondimento del progetto sviluppatasi nella località appenninica di Gombola in autunno.

(Ingresso a offerta libera. Accesso con Green pass. Informazioni: 0541 928003)



Per coloro che non hanno la possibilità di assistere agli eventi, è possibile ascoltare la web radio CFR – Cosmic Fringe Radio per approfondimenti e interviste con gli artisti. Da qui, per tutta l’estate, verranno trasmessi contenuti esclusivi e anteprime degli spettacoli in programma, nonché le dirette live dei concerti del Festival.