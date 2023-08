Ferragosto della cultura: 14 e 15 agosto musei aperti, ingressi gratuiti e visite guidate

Musei e luoghi della cultura aperti per il ponte di Ferragosto. Anche quest’anno Rimini spalanca le porte dell’arte e della cultura per Ferragosto e lo fa con tante iniziative per trascorrere la settimana clou dell’estate alla scoperta della storia e della bellezza della città. Il giorno di Ferragosto i musei comunali, Fellini Musuem, Museo della Città e Domus del Chirurgo, riservano l’ingresso gratuito e sono aperti dalle 10 alle 13 e dalle 16 alle 19. Lunedì 14 agosto riservano invece un’apertura straordinaria per consentire l’ingresso ai luoghi della cultura nei giorni del ponte (apertura con ingresso a pagamento dalle 10 alle 13 e dalle 16 alle 19).

Un’occasione per scoprire anche a Ferragosto il Fellini Museum, il più grande progetto museale diffuso dedicato al genio di Federico Fellini, che si sviluppa tra Castel Sismondo, Palazzo del Fulgor e Piazza Malatesta, il Museo della Città, dove si raccoglie l'eredità storico-artistica-archeologica della città, dalle origini al Novecento e il sito archeologico di piazza Ferrari con i resti della Domus del Chirurgo, nota a livello internazionale per il ritrovamento del più ricco corredo di strumenti chirurgici giunto a noi dall’antichità.