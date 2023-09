Festa dei bagnini, volontari già al lavoro. Mille crostini da preparare e una cascata di vongole

Si avvicina a grandi passi la giornata dedicata al ringraziamento per tutto il territorio, per tutti gli operatori del settore e per tutti coloro che hanno contribuito al successo di questa estate Riminese, turisti e riminesi stessi. Domenica 17 settembre 2023, dalle ore 17, tutta la cittadinanza, i turisti, gli operatori del territorio, si riuniranno al Porto di Rimini – in Piazzale Boscovich – in occasione di “Rimini in Festa Ringrazia. Perché "finita la stagione … se ne apre subito un’altra”: la manifestazione totalmente gratuita, nata da un’idea del Vescovo di Rimini e organizzata dagli operatori turistici riminesi, da associazioni di categoria ed enti.

L’evento “Rimini in Festa Ringrazia. Perché finita la stagione … se ne apre subito un’altra” partirà dalle ore 17 con lo spettacolo dell’antica tradizione della Pesca alla Tratta, sulla spiaggia libera di fianco al Porto, che vedrà la partecipazione non solo del pubblico ma anche del Vescovo Nicolò e delle autorità riminesi, che hanno accolto l’iniziativa con grande entusiasmo. Dalle ore 19, sotto la ruota del Porto, la serata proseguirà con degustazioni gratuite di cibo nostrano, come: vongole, piada, crostini, sardoni, frutta, bevande e vino dei colli riminesi. Saranno più di 30 le persone ai fornelli e alle griglie per preparare tutte le prelibatezze offerte in questa giornata di festeggiamenti e di solidarietà, capitanate da Bertino Astolfi di Onlus Rimini per Tutti. La serata sarà presentata da Betty Miranda.

I volontari sono già al lavoro: domenica saranno serviti, tra l’altro, oltre 1 migliaio di crostini, chili e chili di pesce, “cascate” di vongole. Oltre 200 le transenne già preparate per mettere in sicurezza l’area. Ad accompagnare la magica atmosfera festosa di questa giornata sarà la musica della band “Musicadesnuda - Acoustic sound”.

Per concludere una giornata così significativa e inclusiva è previsto il saluto del Vescovo Nicolò Anselmi. Le realtà che collaborano attivamente a questa iniziativa sono veramente tantissime, tra queste: Confartigianato Imprese Rimini, Cooperativa Operatori di Spiaggia, Piacere Spiaggia Rimini, Federalberghi Rimini, Confesercenti Rimini, Legacoop Agroalimentare, Confcommercio Rimini, Coldiretti Rimini, SIB Rimini, Confcooperative Romagna, CNA Rimini, Rimini per Tutti, Confagricoltura di Forlì-Cesena e di Rimini, Consorzio Piadina Romagnola IGP, Punto Verde, Pro Loco Montegridolfo, Gli orti di Astolfi, Consorzio Gestione Pesca Molluschi Bivalvi Rimini, Associazione Noleggiatori Mosconai Rimini.

“Rimini in Festa Ringrazia” è una giornata assolutamente da non perdere destinata a entrare nel cuore di tutti i partecipanti e che si candida a diventare un appuntamento fisso per l’intera comunità riminese.