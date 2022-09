In alto i boccali, la birra artigianale accompagna il weekend della città con "FestivalBeer"

Dopo una stagione estiva esaltante, con grande riscontro di pubblico e di consensi, Santarcangelo si apre alla stagione autunnale con un novità: la Festa della Birra.

Ad una settimana da San Michele, infatti, Città Viva Santarcangelo ha deciso di organizzare, venerdì 23 e sabato 24 settembre, il primo Festival santarcangiolese della Birra Artigianale, rinominato "FestivalBeer".



Alex Bertozzi, presidente di Città Viva, illustra così la festa: "È da qualche anno che pensavamo ad una festa della Birra da tenere nel centro di Santarcangelo e, finalmente, quest'anno l'abbiamo potuta concretizzare. Per farlo abbiamo scelto di puntare sulla qualità: quindi niente tendoni o stand stile OctoberFest con birra industriale a fiumi, ma, rispecchiando lo spirito unico e originale della nostra Città, abbiamo aperto la strada a undici delle migliori birre artigianali italiane; dalla Lombardia, al Piemonte, dalle Marche al Veneto, dal Trentino all'Umbria, ogni marchio sarà ospitato da un locale che lo proporrà in tre diverse varianti e disporrà della presenza del Mastro Birraio che illustrerà la natura di ogni preparazione. Naturalmente, come ospite d'eccezione, sarà presente anche il marchio 100% santarcangiolese Noiz.



Fra una birra e una passeggiata per il centro di Santarcangelo, gli ospiti potranno anche gustare tanti street food e menù speciali che le gastronomie di Santarcangelo, con la loro proverbiale qualità, hanno studiato apposta per il FestivalBeer magari ascoltando la musica dal vivo, o i DjSet, che i locali metteranno a disposizione per tutti i visitatori."