La Festa del Borgo Sant’Andrea torna ad animare il centro storico della città, tante le iniziative in programma

Dopo alcuni anni di pausa, torna la Festa del Borgo Sant’Andrea, curata e realizzata dalle Acli provinciali di Rimini, in continuità con il lavoro svolto da Quei dé Borg ad S. Andrea, associazione recentemente disciolta. La Festa, come da tradizione, coincide con la ricorrenza della Festa del Patrono di Rimini, San Gaudenzo.

Appuntamento, dunque, da venerdì 14 ottobre (San Gaudenzo) a domenica 16 ottobre 2022 nella zona che comprende piazza Mazzini (davanti alla chiesa dedicata al patrono), via Saffi, via Covignano (fino alle scuole Toti), via delle Fosse, via Cignani, via Melozzo da Forlì e strade

limitrofe.



La decima edizione della Festa del Borgo Sant’Andrea dal titolo “L’arte, le storie e i buoni sapori”, darà ampio spazio alla cultura e al sociale, senza dimenticare la gastronomia e il gusto, il tradizionale mercatino, gli spettacoli e i concerti gratuiti, il divertimento per i più piccoli.

Il tema scelto, “L’arte, le storie e i buoni sapori”, vuole mettere al centro tre punti fondamentali su cui poggia la vita dell’essere umano. L’arte è l’attenzione alla bellezza, sono le capacità dell’uomo e della donna di creare opere che superano il tempo e la quotidianità, è la fantasia di inventare oggetti che donano gioia e speranza nei momenti più bui dell’esistenza.

Le storie sono il racconto del presente ma anche e soprattutto il recupero e la narrazione del passato, che lascia tracce indelebili nella forma della città, nelle tradizioni e nella mente di anziani, adulti, giovani e bambini.

I buoni sapori, ovvero il cibo quale nutrimento del corpo, può diventare anche nutrimento dell’anima e anch’esso forma d’arte, nel momento in cui si costruisce un rapporto sano e

sostenibile con la Terra, nel rispetto della vita che germoglia su di essa. Il progetto della Festa del Borgo Sant’Andrea 2022 si compone di vari tasselli, tra cui segnaliamo la tavola rotonda “Giovani e lavoro. Indagine sulla condizione occupazionale degli under 30 in provincia di Rimini” che si svolgerà domenica 16 ottobre alle ore 17.45 nella Sala don Pippo della Parrocchia di San Gaudenzo (piazza Mazzini). Durante l’incontro sarà presentato il report curato dal sociologo Primo Silvestri, direttore del mensile “Tre Tutto Romagna Economia”, insieme alle Acli. Verrà poi lasciato spazio alle testimonianze di alcuni ragazzi e ragazze riminesi che si sono “inventati” un lavoro partendo dalle proprie passioni. A commentare il rapporto sarà presente anche Emiliano Manfredonia, presidente nazionale delle Acli.



Arte e cultura

La cultura ha un ruolo di primo piano nell’edizione 2022 della Festa del Borgo Sant’Andrea.

Il titolo, “L’arte, le storie e i buoni sapori”, si concretizza nelle opere del pittore e monaco riminese del Settecento Nicola Levoli, i cui lavori sono conservati al Museo della Città e nella sede della Fondazione Carim. Lo storico dell’arte Alessandro Giovanardi sabato 15 ottobre alle ore 16 terrà una conferenza sull’artista, intitolata “Quel che passa il convento: cibi, cultura e meditazioni in Nicola Levoli pittore agostiniano”.

Un altro incontro con Giovanardi, venerdì 14 alle ore 16 , sarà riservato alla storia di San Gaudenzo, il patrono della città. Lo studioso ripercorrerà le vicende del vescovo morto a Rimini il 14 ottobre del 360 d.C., nella conferenza “Memoria e leggenda di un fondatore: San Gaudenzio nell’arte”.

Il terzo incontro culturale, domenica 16 alle ore 16 , a cura di don Marco Casadei e Auro Panzetta (rispettivamente direttore e docente dell’Istituto di Scienze Religiose “Alberto Marvelli” di Rimini), è intitolato “Il cibo sacro”. Tutti gli incontri si tengono nella Sala don Pippo, all’interno della Parrocchia di San Gaudenzo (piazza Mazzini). In via Saffi si svolgeranno altri appuntamenti culturali. Nel Cortile Balducci (al n. 43) è allestita la mostra fotografica “Rimini e le sue botteghe storiche” e si potranno ascoltare (ore 11) le poesie in dialetto romagnolo lette da Umberto Carlini. Sempre in via Saffi, ma al n. 19, nel negozio “Casa del mobile” sabato e domenica saranno esposte moto d’epoca.



Giovani e lavoro

Domenica 16 ottobre alle ore 17:45 nella Sala don Pippo della Parrocchia di San Gaudenzo (piazza Mazzini), le Acli provinciali di Rimini organizzano la tavola rotonda dedicata a “Giovani e lavoro”. L’incontro inizia con i saluti del presidente delle Acli provinciali di Rimini Marco Tamagnini, seguiti da quelli di Francesca Mattei, assessora alle Politiche per i giovani e al Patto per il clima e il lavoro del Comune di Rimini. A seguire la presentazione del rapporto “Giovani e lavoro. Indagine sulla condizione occupazionale degli under 30 in provincia di Rimini”, a cura di Primo Silvestri, direttore di "Tre" Tutto Romagna Economia.

Quindi l’intervento di Lucia Grassi, coordinatrice Hub formativo IeFP, Fondazione Sergio Zavatta, Rimini e le testimonianze di alcuni ragazzi e ragazze riminesi che si sono “inventati” un lavoro partendo dalle proprie passioni. In chiusura l’intervento di Emiliano Manfredonia, presidente nazionale Acli e le conclusioni di Marco Tamagnini, presidente Acli provinciali di Rimini.

Modera l’incontro il giornalista Giorgio Tonelli.



Spettacoli

Due i palchi per gli spettacoli, uno in piazza Mazzini e l’altro in via Melozzo da Forlì. Ad aprire la Festa “La pace si può”, recital dei bambini e dei giovani della parrocchia di San Gaudenzo (venerdì 14 ottobre alle 15.30 sul palco di piazza Mazzini).

E poi dj set, performance di danza, la musica itinerante della Banda giovanile Città di Rimini e della Gaia Banda.

Tra i tanti spettacoli, si segnalano i concerti ( venerdì 14 ottobre, ore 21 ) della Classic Swing Orchestra, in piazza Mazzini, e dei Moka Club, in via Melozzo da Forlì.

Nella serata successiva ( sabato 15 ottobre ) alle 20 in via Melozzo da Forlì il travolgente “The swing cooking show” con Big Bengi &The Swingredients, mentre alle 21 in piazza Mazzini sale sul palco il cantautore verucchiese Filippo Malatesta.

L’ultima giornata della Festa ( domenica 16 ottobre ) si chiude alle 21 con i concerti di Sergio Casabianca in via Melozzo da Forlì e di Massimo Modula e i Beati Precari in piazza Mazzini. Oltre alla musica serale, nei pomeriggi della Festa si possono ascoltare altre band. Citiamo, tra gli altri, i concerti di venerdì dei Chewing Gum e dei Swing-O-Leles, mentre sabato ecco il Marasma Trio e Riccardo Amadei con la sua band. Infine, domenica pomeriggio i concerti dei Logica Minimale e degli Spring Rolls. Tutto a ingresso libero e gratuito.

Mercatino

La via Saffi si conferma la strada del mercatino, con gli stand dei negozi che hanno sede nella via e con le bancarelle di una selezione di espositori di qualità che vendono i loro prodotti. Nel tratto di via Covignano che va da via Delle Fosse alle scuole Toti, trova spazio il mercatino dell’antiquariato, del modernariato e dell’artigianato artistico, con bancarelle di libri e opere dedicate al tema della festa, “L’arte, le storie e i buoni sapori”.



Gastronomia

Piazza Mazzini e via Saffi sono le zone dei buoni sapori, con tante attività commerciali dedicate alla gastronomia. Negli spazi antistanti le rivendite, su tavoli preparati per la Festa, si può mangiare a pranzo e a cena, spizzicare all’ora dell’aperitivo, sorseggiare vini e birre. Anche la via delle Fosse è dedicata al gusto, con il mercatino di produttori locali di eccellenza. Le aree di via Cignani e via Melozzo da Forlì sono specificamente riservate al food, con tavolate e spazi per gustare la piadina e le specialità romagnole, tra cui il pesce del mare Adriatico arrostito sulla brace, senza dimenticare gli stand di cibo internazionale.



Bambini

Nel giardino della scuola Toti sono allestiti gli spazi per bambini con le tradizionali giostre e il Ludobus Scombussolo che ci riporta ai giochi della tradizione. Ogni pomeriggio nel cortile di via Covignano 26 si può assistere alla recitazione delle fiabe con l’attore Marcello Franca. E poi bolle giganti e trampoli per il divertimento di tutta la famiglia.



Ambiente e sociale

La Festa del Borgo Sant’Andrea vuole dedicare attenzione all’ambiente, grazie agli stand di alcune aziende locali, che espongono piante e fiori lungo le strade del Borgo. In via Melozzo da Forlì è allestito un piccolo zoo dove i bambini potranno conoscere gli animali delle fattorie (asini, cavalli e galline). Per quanto riguarda il volontariato, sono riservati degli spazi per le numerose associazioni cittadine che si dedicano a tematiche ambientali, sociali, culturali.



Il programma può subire variazioni