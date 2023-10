La città celebra San Gaudenzo, torna l'appuntamento con la Festa del Borgo Sant’Andrea

La città si veste a festa, pronta ad ospitare a partire da venerdì 13 a domenica 15 ottobre la Festa del Borgo Sant’Andrea, ancora una volta curata e realizzata dalle Acli provinciali di Rimini. La Festa del Borgo, come da tradizione, coincide con la ricorrenza della Festa del Patrono di Rimini, San Gaudenzo (14 ottobre).

Appuntamento, dunque, nella zona che comprende piazza Mazzini (davanti alla chiesa dedicata al patrono), via Saffi, via Covignano (fino alle scuole Toti), via Montefeltro, via delle Fosse, via Cignani, via Melozzo da Forlì e strade limitrofe.

Anche l’edizione 2023 della Festa del Borgo Sant’Andrea darà ampio spazio alla cultura e al sociale, senza dimenticare la gastronomia, il tradizionale mercatino, gli spettacoli e i concerti gratuiti, il divertimento per i più piccoli. In occasione della Festa di San Gaudenzo, sabato 14 ottobre in piazza Mazzini, il vescovo Nicolò Anselmi celebrerà la messa solenne alle ore 10:30.

Il titolo scelto, "BorgoMondo, dal Borgo al Mondo”, vuole rappresentare un viaggio di scoperta con cui le persone del borgo hanno esplorato il mondo, o viceversa lo hanno accolto, un equilibrio tra le identità e le consuetudini di una comunità cittadina, e le specificità e i costumi che giungono da oltre i confini.

Sulla scia di questo scambio e di queste riflessioni, dal Borgo al Mondo diviene “dal Mondo al Borgo”, con la Cena della Fratellanza in programma venerdì sera, in collaborazione con la parrocchia di San Gaudenzo e la Caritas diocesana. I tavoli ospiteranno i borghigiani insieme con cinquanta persone sostenute dalla Caritas, in una cena comune di conoscenza reciproca.

Un altro appuntamento da sottolineare è dedicato a un tragico episodio della storia del Borgo. Durante la seconda guerra mondiale, nel 1943, una bomba alleata distrusse il Rifugio Cecchi (via Montefeltro, 55) causando la morte delle trenta persone che lì si erano nascoste. A questo drammatico evento è dedicata la presentazione di un libro appena pubblicato, “28 dicembre 1943. Il rifugio della villa Cecchi-Bruttapela” di Giorgio Biagini. Tra gli spettacoli, tutti gratuiti, ricordiamo i concerti della Revolution live band (sabato) e dei Moka Club (domenica), mentre chi ama il liscio potrà ballare e cantare insieme all’Orchestra Roberta Cappelletti (venerdì). E poi la partecipazione di Cricca, dal cast di Amici 2022 (domenica), i dj set, le animazioni, la comicità.

Il programma della manifestazione :