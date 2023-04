Quattro weekend da leccarsi i baffi con la “Festa del Cappelletto”

Si celebrano le eccellenze e le tipicità gastronomiche di Romagna, al Parco Pruccoli di Rimini (Via Maceri, 35) per quattro fine settimana appuntamento per i buongustai e golosi del territorio con la "Festa del Cappelletto e della carne alla brace".

A partire dal 21 aprile e fino al 14 maggio, immersi nel verde sarà possibile assaporare un menù improntato alla valorizzazione dei prodotti e della gastronomia locale, portando in tavola oltre al famoso cappelletto anche tagliatelle, lasagne e tante altre pietanze tipiche. Non mancherà la bistecca, accompagnata dalla preparazione di altri piatti cucinati sulla griglia.



La manifestazione, si svolgerà all'interno del Parco Pruccoli (Via Maceri, 35) e si svolgerà in locali coperti e riscaldati sia interni che esterni con area bimbi a loro dedicata.



A disposizione nel parcheggio un'area camper dove sostare gratuitamente.