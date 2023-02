Carnevale in piazza tra maschere, gonfiabili, musica e sfilate

A San Giovanni in Marignano, torna l’appuntamento con la festa di Carnevale. Domenica 19 febbraio dalle ore 15:00 in Piazza Silvani, Aps- Pro Loco con la collaborazione di Regno di Fuori e la partecipazione di Bianch'ottoni Microband, propone un pomeriggio di festa con macchinine elettriche, gonfiabili, musica e lancio di dolciumi.

Non mancheranno momenti di musica e Baby Dance, sfilata e premiazione di maschere. Saranno presenti anche i volontari di D. Pacassoni odv.

"Pro Loco tiene molto a questa iniziativa, quale momento di svago pensato per le famiglie, adatto ai più piccoli, ma piacevole anche per i più grandi. Le grandi feste di piazza sono infatti occasione di divertimento, incontro e socializzazione e crediamo sia molto importante offrire queste opportunità".

L'evento si realizza con il patrocinio ed il contributo di Comune di San Giovanni in Marignano che sottolinea come sia importante pensare a questi momenti che "segnano ritualmente l'anno e sono attesi da bambini e famiglie. La festa di Piazza va proprio nella direzione di rendere la festa coinvolgente, sicura e godibile in piena libertà di movimento per tutti, andando a coinvolgere i giovani marignanesi nell'animazione e rendendo l'evento di Carnevale una festa per tutti.