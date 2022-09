Il saluto all’estate con la “Festa contadina della Valmarecchia”, tra musica, mercatini, laboratori per bambini e stand gastronomici

Il Parco degli Artisti di Rimini si prepara a salutare l’estate, domenica 11 settembre, con una festa che concluderà la rassegna dei grandi eventi e sarà tutta dedicata a valorizzare i prodotti e le tradizioni del nostro entroterra: la Festa Contadina della Valmarecchia presso l’area di Via Marecchiese 387 a Vergiano (ex Tiro a Volo).

Oltre 20.000 mq di spazio sulle rive del Fiume Marecchia, prevalentemente a verde, che saranno popolate a partire dalle ore 15:00 di attrazioni e spettacoli tutti a ingresso gratuito.

Sono previsti mercatini di prodotti tipici del territorio e mercatini artigianali, giochi in legno della tradizione, trattori e pigiatura dell’uva, aquilonisti con laboratori per bambini, pesca di beneficenza, cartomanti, trampolieri, zucchero filato, e il mago itinerante Morrjs Joy con attrattive per i più piccoli.

Spazio anche alla cultura, con la presentazione del libro “Mamma voglio andare” di Delia Del Greco, vincitore del Primo Premio Letterario Città di Verona, alle ore 18:00 presso l’area del chiosco il Casotto.

Saranno inoltre presenti i volontari di Avis Rimini con un punto informazioni e di "Una Goccia per il Mondo" con eventi per la festa, nonché diversi tra gli artisti che hanno presenziato durante la stagione al parco con poesie e quadri.

Musica al Circolo dei Maturi e anche tanti concerti in programma su tutta l’area: dalle ore 19:00 il gruppo di canti popolari Gli Scariolanti con uno spettacolo itinerante nel parco, alle 19:30 Edmondo Comandini al palco Il Casotto Live, alle 20:00 il Duo Barrique aprirà gli eventi in programma nello Spazio Spettacoli Sgr, seguito dagli Uva Grisa sempre all’insegna del folklore locale e dal concerto di Sergio Casabianca e le Gocce, che a partire dalle ore 21:30 circa accompagnerà il pubblico fino al termine della festa.

Sarà possibile vedere cenare presso alcuni ristoranti/chioschi nei dintorni oppure agli stand gastronomici presenti per l’occasione.

L’iniziativa è stata resa possibile grazie alla collaborazione con il Comune di Rimini, alla partnership con l’Associazione Culturale Rimini Classica e grazie agli sponsor storici del Parco degli Artisti e alle donazioni di tante aziende e attività commerciali del territorio che hanno contribuito a questo progetto.