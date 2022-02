Martedì 8 marzo 2022, in occasione della Festa delle donne, la Pro Loco di Santarcangelo organizza visite guidate alle grotte gratuite per tutte le donne. Orario visite: 14.30, 15.30, 16.30 e 17.30, con partenza dall'Ufficio IAT Pro Loco, in via Battisti 5.



E' necessario il green pass.