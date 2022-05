Festa della Repubblica con il sassofonista Luca Quadrelli a Bellaria

In occasione della Festa della Repubblica organizzata dal Comune di Bellaria Igea Marina, il sassofonista Luca Quadrelli sarà la guest-star della serata del 2 giugno del nuovo ristorante Bell’Aria che, per tutta l’estate, abbinerà alla sua ricca proposta gastronomica anche un calendario di spettacoli dal vivo: “Da bellariese - dice Quadrelli - è davvero bello salutare la nascita in città di un nuovo spazio in cui poter far musica dal vivo. Giovedì prossimo darò il meglio di me stesso per regalare alla mia città un paio d’ore di evergreen”.

Diplomatosi nel 1993 al Conservatorio “Maderna” di Cesena, Luca Quadrelli, per esperienza e credenziali, è oggi uno dei sassofonisti più quotati della riviera: “La musica non mi è mai stata indifferente - ricorda - anche se ho iniziato da bambino con una batteria vintage che mi aveva regalato mio padre. Sono arrivato al sassofono dopo un lungo percorso di sperimentazione, ma oggi penso che non esista uno strumento più bello”.

Classe 1970, Luca da giovane lavorava nello stabilimento balneare della sua famiglia. Poi, nei primi anni del nuovo millennio, decide di scommettere tutto sul suo talento, tramutando la passione per il sassofono in un lavoro vero e proprio.

Vincitore del premio “Alfredo Panzini” nel 2019 per aver aperto il concerto di Sting assieme al dj-producer Matteo Mandrelli al Festival di Colorado ad Aspen, tra le sue collaborazioni più prestigiose quelle con il compianto trombettista romagnolo Marco Tamburini e con Fabrizio Bosso.