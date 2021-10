Verucchio sale nella macchina del tempo con la Festa della storia 2021

Dalla consegna de Il Trono per il verucchiese dell’anno alla giovane tennista Lucia Bronzetti di sabato 9 ottobre alle 9.30 nella Chiesa di Sant’Agostino (con diretta facebook sulla pagina del Comune) alla caccia al tesoro “Nero Malatesta” e ai “Racconti del Mastin Vecchio” in calendario nel pomeriggio di domenica 17 ottobre in Rocca: con la settima edizione di Più vivo la storia, più amo Verucchio la macchina del tempo torna ad accendere i motori nel cuore della Valmarecchia e lo fa per due fine settimana. Dieci giorni in cui attraverserà varie epoche fra suggestioni, mostre, spettacoli teatrali, conferenze archeologiche, visite guidate, letture animate, incontri all’ora del tè e la novità del trekking dell’olio. Partendo dai villanoviani e dal Museo Civico Archeologico che rimane il punto di riferimento della manifestazione e celebrando anniversari importanti quali i 200 anni della nascita di Anita Garibaldi e i 200 della morte di Napoleone Bonaparte.

Sarà un primo week end denso quello che inaugurerà la settima edizione della Festa della storia con una serie di belle storie nella storia. Aperto idealmente il sipario con “Il Trono” ai protagonisti di oggi, la Festa entrerà subito nel vivo alle 11.30 con l’inaugurazione della mostra “Orlando Furioso” di Gilbert Tocco. L’83enne artista parigino ha origini verucchiesi (la madre e la nonna risiedevano nel Borgo Sant’Antonio in quella che è ancora la casa di famiglia) e il pittore di fama internazionale ha compiuto un gesto di grandissima generosità mettendo a disposizione del Comune 40 pannelli dedicati ai canti dell’Orlando Furioso che lo hanno impegnato per 7 anni e che nel 2013 hanno incontrato già molto successo durante l’esposizione nel Centro culturale di Marsiglia quando la città francese venne scelta come capitale europea della cultura e 18 quadri su Dante. L’amministrazione comunale e la Cooperativa Atlantide vi hanno allestito appunto una mostra nelle stanze del secondo piano e nel torrioncino della Rocca Malatestiana inserita nel percorso di visita fino alla primavera 2022. Nel pomeriggio, alle 16.30 per la precisione, sarà poi inaugurata un’altra originale esposizione, “Anita Garibaldi fra arte, storia e territorio”: mostra di opere d'arte, abbigliamento e mappe dedicate alla vita dell’eroina dei due mondi realizzata dagli studenti del Liceo Artistico Serpieri di Rimini che resterà visitabile nella Sala Magnani di Piazza Malatesta per tutti i 10 giorni della Festa della Storia.

Alle 15.30, la Chiesa di Sant’Agostino sarà invece teatro di un importante approfondimento a cura dell’archeologa Annalisa Pozzi: l’esperta della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio terrà infatti una conferenza sul tema “Verucchio e la valle del Marecchia: nuovi dati sulla conoscenza del territorio”.

Alla stessa ora prenderà il via il Trekking Game, un gioco a squadre dal borgo al castello, alla ricerca di un tesoro nascosto per raccontare e imparare la storia del territorio.

Alle 21, Anita Garibaldi tornerà protagonista al Teatro Eugenio Pazzini grazie allo spettacolo “ANINHA la donna dei due mondi” che sarà portato in scena dalla Compagnia Teatro delle Lune nell’ambito del progetto “Due mondi e una rosa per Anita”.

Teatro Pazzini che domenica 10 ottobre sempre alle 21 vedrà invece in scena “Inferno 2 step” della Compagnia Fratelli di Taglia, un concerto spettacolo con live painting in diretta di Massimo Modula e le voci narranti di Daniele Dainelli e Giovanni Ferma a dar voce ai diversi personaggi che il Sommo Poeta incontra sul suo cammino. Un tributo nel settecentesimo anniversario della morte. Nella mattinata e nel pomeriggio, Museo Civico Villanoviano e Rocca Malatestiana ospiteranno invece visite guidate e rievocazioni varie.

Dal 2019 la ‘Festa della Storia’ si è colorata anche del nuovo format per giovani e bambini Storie per tè, rassegna itinerante di incontri e letture accompagnati da tè e biscotti nei giorni infrasettimanali. Sono cinque gli appuntamenti di quest’anno, tutti legati a ricorrenze particolari. Si va dal laboratorio didattico ‘Costruiamo una macchina di Leonardo da Vinci’ di lunedì 11 alla Biblioteca Don Milani alla presentazione del libro con i disegni e le poesie dei bambini realizzati per il Maggio dei Libri in programma sabato 16 alle 10 nella medesima biblioteca. Martedì 12 la Don Milani ospiterà poi le letture ad alta voce di Lorenza Savioli ‘Di che colore era il cavallo bianco di Napoleone?’, mercoledì 13 la Biblioteca Rilego e Rileggo di Verucchio vedrà la proiezione de ‘I racconti di Parvana’, storie animate dall’Afghanistan e giovedì 14 ancora la Don Milani le letture ad alta voce di Alessandra D’Alba ‘La storia di Anita Garibaldi raccontata ai più piccoli (3-10 anni)’.

Venerdì 15 alle 21 nella sala del consiglio comunale di Piazza Malatesta, nel 100esimo anniversario della traslazione della salma del Milite Ignoto e del Monumento ai Caduti verucchiesi, l’Archivio Storico del Comune ha organizzato una conferenza del professor Davide Bagnaresi sul tema “La grande guerra e il ricordo: il centenario del Milite Ignoto e del Monumento ai Caduti di Verucchio”. Al termine, visita guidata alla piccola mostra documentaria con le testimonianze tratte dall’Archivio storico a cura della direttrice Lisetta Bernardi.

L’appuntamento apre il secondo fine settimana della Storia 2021, che chiuderà il sipario in una domenica fra visite guidate esperienziali e la detta caccia al tesoro e sabato vedrà alle 10 la presentazione della “Mappa degli itinerari geoturistici locali” a guide e operatori economici nella chiesa di Sant’Agostino, alle 15.30 il Trekking dell’Olio con escursione all’azienda agricola Il Borgo e alle 21 al Teatro Pazzini la conferenza del professor Pier Giorgio Pasini (presentato da Lisetta Bernardi) su “Napoleone e le rapine d’arte in Romagna”