Festa delle Oasi WWF e raccolte firme per 4 proposte di legge regionali: energia, consumo suolo, acqua e rifiuti

Due giorni con la festa del WWF all' Oasi WWF Ca' Brigida di Via del Grano, 333 a Verucchio. Si parte sabato 4 giugno 2022 con la visita di una classe vincitrice di un concorso. I ragazzi saranno accompagnati dai genitori e dagli operatori della Coop.va Il Millepiedi. Alle 12:30 pranzo al sacco mentre alle 14:00 l'accoglienza visitatori aprirà ufficialmente il week end dedicato all' Oasi Ca' Brigida. Alle 14:30 alla scoperta delle Api, a cura di Andrea Bianchi. Alle 15:30 in ricordo di Francesco Franceschi - Inaugurazione della mostra fotografica “Scatti d’ amore” di Francesco Franceschi, ricordo dell'autore a cura di Antonio Brandi e Claudio Papini. Alle 16:15 visita guidata alle Orchidee spontanee dell'Oasi, a cura di Loris Bagli. Alle 17:30 premiazione vincitori del concorso di disegno: “L’Oasi WWF Ca’ Brigida di Verucchio, un piccolo grande scrigno di biodiversità: flora, fauna, paesaggi” Alle 19:00 Termine giornata Domenica 5 giugno 2021 alle 9:00 accoglienza visitatori, alle 9:45 Escursione guidata lungo i sentieri dell'oasi a cura di Loris Bagli. Alle 10:00 inizio raccolta firme (per tutta la giornata) a sostegno di 4 proposte di legge regionali di iniziativa popolare per promuovere in E.R. le energie rinnovabili, la Raccolta Differenziata e il riciclo dei rifiuti, la tutela e la gestione pubblica dell'acqua, fermare il consumo di suolo - Una occasione per sostenere dal basso una grande battaglia civile e ambientalista (https://www.facebook.com/wwfriminionlus)



Alle 12:30 pranzo libero. Alle 14:30 presentazione della ricerca sulla flora, Lepidotteri e Odonati dell'Oasi Cà Brigida, a cura di Loris Bagli e Gabriella Romagnoli. Alle 15:45 escursione guidata lungo i sentieri dell'oasi a cura di Stefano Chiti. Alle 16:00 quante ne sai sul Lupo a cura di Tania Bascucci. Alle 16:45 Il lupo in provincia di Rimini a cura di Giampiero Semeraro. Alle 17:15 storia di un ricongiungimento familiare a cura di Tania Bascucci e Giampiero Semeraro. Alle 18:00 apericena. Alle 19:00 Termine giornata. Durante l’evento verranno esposte alcune mostre del WWF, stand WWF di benvenuto - Stand WWF il mercatino del libro usato naturalistico. C’è la possibilità di iscriversi al WWF. È gradita la prenotazione inviando una mail a wwfrimini@libero.it