Festa di riapertura del Centro Giovani e apericena con i Ferrer Viviana

Sabato 20 novembre dalle ore 17.30 arriva la Festa di riapertura del Centro Giovani e l’Apericena con i Ferrer Viviana.

Tante le attività avviate e in partenza al centro rivolte a ragazzi e giovani dagli 11 anni. Sabato la festa di presentazione delle attività con la band Ferrer Viviana, già vincitrice de “La Notte dei Talenti 2021”. I giovani potranno scoprire tutte le novità in arrivo al centro, iscriversi, ma soprattutto abitare il centro e recuperare la dimensione del ritrovo e dell’incontro di un luogo pensato a loro misura e per promuovere e valorizzare interessi, passioni ed opportunità.

Il pomeriggio è pensato per presentare le attività e l’incontro con i volontari e i referenti dei progetti, Pro Loco, Bimbi per Natura, Associazione Davide Pacassoni, Alternoteca e Teatro Cinquequattrini per ritrovarsi e conoscere tutte le opportunità per ragazze e ragazzi marignanesi.

Ecco una breve carrellata delle attività:

Aps Pro Loco San Giovanni in Marignano: Ogni lunedì sera dalle ore 20.30 dall’8 novembre progetto AttivaMente, incontri e dibattiti. Progetto realizzato con la collaborazione del professor Marco de Carolis, il coordinamento di Gianmarco della Bianca e l'intervento di alcuni esperti per stimolare il dibattito ed il confronto dei giovani su varie tematiche di attualità. Con il dialogo ed il confronto guidato si cercherà di sviluppare pensieri originali e critici su vari temi di attualità che toccano il vivere quotidiano dei giovani nella società, attraversando vari ambiti, dalla diversità, all’integrazione, all’impegno civile, al rispetto e cultura ambientale, alla riflessione filosofica ed al benessere fisico e psicologico.

Per info e iscrizioni:

info@prolocosangiovanni.it



Teatro Cinquequattrini aps: Progetto Rewind, contaminazioni tra teatralità e social media. Inizio attività: da giovedì 9 dicembre dalle 16:30. Progetto realizzato in collaborazione con Alessandro Andreini, il giovane marignanese già protagonista lo scorso anno del "Collegio", che insieme ad altri ragazzi fa parte del progetto Volontar. Io e sta offrendo già da tempo spunti e proposte per la comunità. Il progetto si fonda sulla commistione fra arte teatrale e nuove forme di espressione, come nuove possibilità di applicare creatività, socialità e condivisioni. La proposta è finalizzata a realizzare una serie di interviste agli adulti marignanesi, collaborando con i giovani in tutte le fasi di realizzazione della stessa: preparazione, realizzazione, editing e messa in onda attraverso i principali canali social. Il progetto è aperto a tutti i ragazzi e le ragazze dai 13 anni su. Ogni venerdì pomeriggio è inoltre già attivo il Laboratorio di Teatro Diverse Abilità, coordinato e condotto dal Teatro Cinquequattrini-APS che vede la partecipazione di tanti soggetti del territorio come la Davide Pacassoni odv, Il Centro Socio-Riabilitativo residenziale “Fondazione G. Del Bianco” e l’Associazione Il Puzzle. Per info e iscrizioni Email: t5quattrini@gmail.com Tel: 340.5632687 Silvia (anche con WhatsApp/ Telegram)



Bimbipernatura: Progetto Inequilibrio. Inizio attività: dal 20 dicembre. Si tratta di un'attività artistica circense che permetterà ai ragazzi iscritti di attivare un laboratorio di auto costruzione dei trampoli, insegnerà i primi passi, proseguirà con la realizzazione del costume, fino a creare un gruppo in grado di intervenire nei principali eventi marignanesi, primo fra tutti "La Notte delle Streghe".Per info e iscrizioni: Email : bimbipernatura@gmail.com. Tel : 3389882419 ( via wapp o Tel) Oppure 3284415496



Alternoteca Aps-danzamovimentoterapia. Inizio attività da Gennaio 2022. Alternoteca Aps propone l'attivazione di due laboratori di DanzaMovimentoTerapia®: "Gravi.Danza&Paneuritmia" rivolto a ragazze in stato di gravidanza, mentre "Danz.Arte", in collaborazione con l'Associazione Davide Pacassoni odv, è pensato specificatamente per ragazzi con bisogni speciali.

Entrambe le proposte mirano ad intervenire con la Danza ed il Movimento, nel contesto del benessere e della salute dell'individuo, per la promozione di una qualità di vita migliore. Con Alternoteca aps è inoltre partito venerdì 05 Novembre, il laboratorio teatrale comico per giovani, finanziato nell'ambito della LR 14/2008.