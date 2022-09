donoday, tutti a tavola per celebrare questo gesto in tutte le sue forme

Dove Indirizzo non disponibile San Giovanni in Marignano

Il Comune di San Giovanni in Marignano vanta un associazionismo attivo e vitale, importante per i molteplici doni che offre alla comunità marignanese. Quest'anno, l'intero mese di ottobre sarà dedicato ad iniziative ed eventi che abbiano a che fare con il dono in tutte le sue forme. Queste confluiranno nella data di domenica 9 ottobre, in cui tutta la comunità è invitata a partecipare al "Pranzo del dono" per raccogliere fondi a favore del Gruppo Appartamento per Persone con Diverse Abilità.

Le iniziative fanno parte della campagna #donoday, istituita a livello nazionale per valorizzare, sostenere e promuovere il volontariato in tutte le sue forme, come realtà ed esperienza che arricchisce le persone, la comunità e il paese.

Pranzo del dono

Domenica 9 ottobre

Ritrovo alle ore 12:30 in Piazza Silvagni

Menu : fagioli e piada o pasta al pomodoro. Acqua e vino.



10€ a persona. Bambini sotto i 3 anni gratis

È consigliata la prenotazione.

*In caso di maltempo il pranzo si svolgerà presso il Centro Sociale Autogestito

Tante realtà del territorio hanno già aderito alla Festa del Dono, partecipando attivamente all’organizzazione o proponendo altri eventi ed iniziative nel mese di ottobre.

- Sabato 1 ottobre: Puliamo il Mondo. Ritrovo ore 15:00 al Parco dei Tigli, pulizia dei parchi marignanesi

- Domenica 2 ottobre dalle ore 15:30: 1° Festa dell’Incontro, Festa Unità Pastorale Gesù Risorto, Parrocchie di San Giovanni in Marignano in Piazza Silvagni. Musica, giochi e stands

- Mercoledì 5 ottobre ore 14:00: Danz.Arte a cura di Alternoteca aps al Centro Giovani

- Mercoledì 5 ottobre ore 17:45 e domenica 16 ottobre ore 18:15: Amichevoli Consolini Volley Femminile al PalaMarignano (queste iniziative saranno destinate a raccogliere fondi per Gruppo Appartamento per Persone con Diverse Abilità)

- Sabato 8 ottobre (intera giornata): Colletta alimentare a favore di Caritas al Conad City

- Venerdì 21 ottobre ore 14:30: Ripartenza del percorso del Teatro delle Diverse Abilità al Centro Giovani a cura di Teatro Cinquequattrini e D. Pacassoni

- Domenica 23 ottobre: Pranzo di Avis al Centro Sociale Autogestito



“Un insieme di iniziative importanti - evidenzia l'Amministrazione Comunale - che rimarca ancora una volta la capacità ed il valore umano di tante cittadini e cittadini marignanesi. L'invito è allargato a tutte le persone del territorio più ampio che si sentono parte di una visione sociale ampia che abbraccia i valori della condivisione, del aiuto reciproco e della crescita comune”.