Festa internazionale della musica con djset e la Live Revolution Band a Verucchio

Il 21 giugno è la giornata della Festa Internazionale della Musica e come ogni anno Verucchio la celebra con un appuntamento ad hoc che apre insieme agli “Incontri con libri e autori” il calendario degli eventi estivi. “Visto che nel 2022 il solstizio d’estate cade di martedì, si è scelto di anticipare l’evento a sabato 19, con una serata che vedrà il cuore di Villa Verucchio farsi palcoscenico a cielo aperto per il mondo delle sette note: dalle 18 scatterà infatti una serie di dj set per l’apericena in diversi locali del centro (Casa Zanni, Faccio Pizza, Bar Dettaglio, Ghetto 46 e Bar Gabré), mentre dalle 21 alle 23 sarà il sound della Live Revolution Band ad animare Piazza Europa” spiega l’assessora al turismo e alla cultura Linda Piva. La serata, ribattezzata In festa con la musica e organizzata da Gm Eventi con la collaborazione del Comune.