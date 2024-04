Balla la "Liberazione": un intero fine settimana all'insegna del divertimento nello spazio verde cittadino

Nella giornata di giovedì 25 aprile, in occasione della Festa della Liberazione, il Parco XXV Aprile di Rimini è pronto ad accogliere all'interno dei propri spazi verdeggiati con Lo Stato Sociale, il 26 con Legno, sabato djset Velvet e Slego, domenica in sport ciclistico per grandi e piccini e ancora tanta musica, il tutto in un’arena delimitata da stand gastronomici: è il fine settimana di Balla la Liberazione, la festa creata dalla Cooperativa Sociale Cento Fiori, anche quest’anno nel cuore del parco XXV Aprile, a Rimini.

Una manifestazione che attende, solo per il concerto principale nella grande arena del parco de La Serra Cento Fiori (ingressi: via Galliano, 19; via Padre Tosi e Parco XXV aprile) oltre 3.000 persone, dato confermato dalle precedenti edizioni della festa svoltasi nello stesso luogo, a circa 350 metri dal Ponte di Tiberio e dal centro storico della città.

Quattro giornate e un ricco calendario di eventi e concerti, che trasformeranno il perimetro in una festa per giovani, adulti e famiglie nel segno della condivisione dei valori che la cooperativa, anche in questa ricorrenza, vuole celebrare: l’accoglienza, la convivenza nel segno delle regole democratiche e civili, la bellezza della volontarietà, la valorizzazione dei beni comuni, come l’area verde un tempo degradata e ora restituita alla vita cittadina. E che vede questi valori impreziositi dall’apporto dell’illustratore riminese Samuele Grassi, che ha disegnato il bellissimo manifesto di questa edizione.

Il programma :



Si comincia giovedì 25 aprile, alle ore 17:00 con l’opening act di Eleonora Elettra, alle 18:00 Lo Stato Sociale in concerto, segue alle ore 21:00 dj Muna feat Ale Paglia in FestivalPark.

Proseguendo, venerdì 26 aprile l'appuntamento musicale è alle ore 16:00 con il contest musicale ChiAmaLa Città, organizzato dall’associazione Risuona Rimini. L’evento tanto atteso tuttavia, è alle 21:00 con Legno in concerto.

Infine, il sipario della manifestazione si alzerà sabato 27 aprile alle ore 16:00 con lo spettacolo "Tra le viole", mentre dalle ore 20:00 il djset è appannaggio della musica ereditata dai due templi del rock riminese Velvet e Slego.

Spazio anche ai più piccoli. Infatti, domenica 29 aprile adulti e piccini avranno l'opportunità di cimentarsi ed intrattenersi con alcune attività all'insegna dello sport e della musica; "A ruota libera Bike fest", a cura di CSI e numerose associazioni ciclistiche: sarà allestita una pista di pumptrack, ovvero una pista per giovanissimi a circuito chiuso. Alle ore 15:00 si svolgerà una tavola rotonda su alimentazione e allenamento, mentre alle ore 17:00 dj set con Marco Corona. A partire dalle ore ore 21:00, infine, Nashville e Backbones in concerto.