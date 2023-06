"La Festa della Musica" porta sul palcoscenico i giovani talenti e un ricco carnet di spettacoli musicali

Igea Marina "si veste a festa" pronta ad accogliere “La Festa della Musica”: una manifestazione che a partire da lunedì 10 giugno e fino al 25 giungo invaderà Piazzale Santa Margherita (area antistante alla struttura) di creatività e giovani talenti.

Gli appuntamenti in programma a partire dalle 21:30, sono gratuiti e porterà sul palcoscenico nella serata inagurale della manifestazione, la musica popolare ceca: frutto di uno scambio interculturale, o meglio un vero e proprio gemellaggio, che la Città di Bellaria-Igea Marina attraverso la sua scuola di musica ha stretto con la compagnia “Kolí?ek”, gruppo folcloristico della Scuola d'Arte di Praga 2 di Ilja Hurník fondato nel 1990.

Chiamato Kolí?ek in onore di una piccola parte del violino, il cavallotto per l'accordatura, il gruppo ha partecipato a diverse competizioni e festival nazionali ed internazionali, vincendo il primo premio e una menzione speciale per la strumentazione al concorso mondiale di Riva del Garda a cui hanno partecipato 80 formazioni da tutto il mondo. Un eccellenza giovanissima, tutta formata da ragazzi dai 12 ai 22 anni, pronta a stupire il pubblico di piazzale Santa Margherita.

La Festa della Musica proseguirà nella giornata di martedì 20 giugno, con il live di Patrizia Ceccarelli e della sua orchestra di liscio romagnolo, formata dai migliori interpreti del genere a livello regionale.

Mercoledì 21 giugno, giovani ancora protagonisti, con il concerto degli allievi della Scuola di Musica comunale che trova spazio proprio nei locali del Centro Belli, tra musica pop e rock. Giovani talenti che non mancheranno neppure il giorno successivo, quando una ventina di giovanissimi violinisti accompagneranno L’Uva Grisa, gruppo "storico" di Bellaria-Igea Marina con oltre quarant’anni di attività alle spalle nel campo della cultura e della musica popolare, nelle suggestioni dei balli lisci e staccati della Romagna.

Chiuderà la manifestazione, venerdì 25 giugno, l’esibizione del duo Violet, composto da Rossella Cappadone e Marcello Sutera: che porteranno sul palco di piazzale Santa Margherita il loro stile eclettico in grado di spaziare dal pop al jazz, dalla bossanova alla musica internazionale.

Così l’Assessore alla Cultura Michele Neri: “La Festa della Musica di Igea Marina è un evento atteso, che si è fatto apprezzare nelle scorse edizioni per la sua capacità di celebrare la bellezza e la diversità della musica, in tutte le sue forme e con un’apertura verso il grande pubblico che mai ne ha scalfito la qualità. Ringraziamo quindi Accademia InArte, ed in particolare la sua Direttrice Ilaria Mazzotti, la quale ha lavorato alacremente per la definizione di un palinsenso coinvolgente e variegato, al culmine di un’altra stagione ricca di soddisfazioni alla guida della nostra Scuola di Musica comunale.”

In caso di maltempo, i concerti della Festa della Musica si svolgeranno all’interno del Centro Belli; soltanto quello di mercoledì 21 giugno, in caso di meteo avverso, si terrà al Palazzo del Turismo.