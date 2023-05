"Festa di Primavera" al canile comunale: una giornata ricca di iniziative a sostegno dei quattro zampe

Visite guidate, piante fiorite e servizio fotografico ad hoc per il proprio animale. Questo sabato (20 maggio) un appuntamento da non perdere allo Stefano Cerni di Rimini, con la Festa di Primavera in Canile, una festa aperta alla cittadinanza, in programma dalle ore 10:00 alle ore 16:00, durante la quale i partecipanti potranno visitare la struttura di San Salvatore e conoscere i tanti ospiti a quattro zampe presenti. Un’occasione speciale che, oltre all’ormai "tradizionale" merenda appositamente preparata dai volontari del canile, sarà ulteriormente addolcita dall’allestimento di un mercatino di piante fiorite stagionali e dalla fotografa professionista Anna, conosciuta su Instagram sotto lo pseudonimo di @mypetphotography, che sarà a disposizione per un servizio fotografico dedicato al proprio cane o gatto (su prenotazione).

“Una giornata ideale per venire a conoscere la nostra struttura e le tante attività che svolgiamo quotidianamente per crescere e offrire un futuro migliore ai cani che ospitiamo, i quali sono accumunati per lo più da storie non semplici alle spalle, legate ad abbandoni o rinunce di proprietà - spiegano dal canile Stefano Cerni -. Con noi ci sarà anche la bravissima Anna, fotografa specializzata nell’immortale gli animali: una bella opportunità per immortale un piacevole momento in canile, in una giornata all’insegna dell’amore per gli 'amici pelosi’.”.