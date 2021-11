Festa provinciale Anpi tra incontri, teatro e convivialità

Sabato 27 novembre dalle 17,00 a Riccione al Palazzo del Turismo si celebrerà la festa dell'ANPI Provinciale di Rimini tra incontri, teatro e convivialità. Un evento che sarà all'insegna della cultura e dell'analisi del nostro passato nazionale. L'evento è patrocinato dal Comune di Riccione e promosso dal Comitato Provinciale di Rimini. ?Sarà un appuntamento ricco di cultura, a cominciare dall'incontro che si terrà alle 17:00 dedicato proprio alla memoria storica nazionale: Italiani brava gente, anche Mussolini ha fatto cose buone - viaggio intorno al mito del fascismo del terzo millennio vuole prendere in analisi gli stereotipi che hanno portato la popolazione dopo la Guerra a rimuovere gli episodi più feroci e sanguinolenti della storia del regime fascista e delle colonie. Si cerca anche di decostruire il mito del fascismo a noi contemporaneo che ha permeato questi anni di politica e società civile tra vecchi nomi e nuove tecnologie. Alle 20:00 andrà in scena la piéce LA GVÈRA, che narra le vicende della Santarcangelo in guerra e dalla Resistenza delle cittadine e dei cittadini: attraverso le poesie di Nino Pedretti, Giuliana Rocchi, Tonino Guerra, Lello Baldini, Gianni Fucci, Lorenzo Scarponi e Annalisa Teodorani, nonché del riccionese Francesco Gabellini e del cesenate Walter Galli. Basata su "La Notte delle Bandierine Rosse" di Gianni Fucci e Serino Baldazzi e incastonata di poesie dialettali dei poeti del "Circolo del Giudizio", l'opera andrà in scena con un allestimento esterno nei luoghi simbolo della guerra della città che racconta la vita durante l'occupazione nazifascista e la Liberazione.

In scena reciteranno Attilia ‘Tilla’ Pagliarani e Lorenzo Scarponi. Progetto di Fabio Bruschi, Lorenzo Scarponi e Annalisa Teodorani. Quadri in scena: “Memoria” e “P.G.N.R.” di Vittorio D’Augusta. Sound design di Roberto Zamagna.

?Per prenotare è sufficiente cliccare sul link https://forms.gle/XArCvra3gPFNN3De8 e compilare il modulo.

Per info è possibile contattare il 3332257137 o scrivere a anpiriminiprovinciale@gmail.com.

La prenotazione è obbligatoria. L'evento si svolgerà nel rispetto delle normative anti-Covid vigenti, è quindi obbligatorio indossare la mascherina durante l'evento ed esibire il green pass all'ingresso.