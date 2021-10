Festa di San Gaudenzo tra musica ed il tradizionale mercato

Sabato 9 e domenica 10 ottobre 2021 Rimini festeggia San Gaudeno, il suo Santo Patrono con due appuntamenti: un concerto dedicato a Vivaldi e il tradizionale mercato di San Gaudenzo.

?Nella splendida cornice della Basilica Cattedrale di Rimini, sabato 9 ottobre alle ore 21, si svolge la quattordicesima edizione del Concerto per la Festività di San Gaudenzo, promosso dalla Diocesi di Rimini in collaborazione con l’Associazione Cappella Musicale Malatestiana e con la presenza del Vescovo Mons.Francesco Lambiasi. Ad esibirsi l’Orchestra sinfonica 'G. Lettimi' ed il Coro della Cappella Musicale Malatestiana di Rimini. I solisti Massimo Marcelli (flauto) e Silvio Castiglioni (voce recitante), Isabella Orazietti (soprano) e Sara Rocchi (contralto). Direttore d’Orchestra Maestro Filippo Maria Caramazza.

Il concerto, tutto dedicato ad Antonio Vivaldi. Prenotazione obbligatoria alla seguente mail: concertosangaudenzo@gmail.com

Il concerto verrà, inoltre, trasmesso in diretta sulla pagina Facebook della Cappella Musicale Malatestiana, su You Tube e sul canale Vimeo https://vimeo.com/event/1341198



Domenica 10 ottobre, dalle ore 9.00, in Piazza Tre Martiri e Corso d'Augusto ci sarà il tradizionale mercato di San Gaudenzo, con vendita di prodotti di gastronomia, prodotti tipici dell’autunno e oggetti da regalo e articoli vari.