San Valentino live con Amore e poesia in versi e musica con Silvia mezzanotte

A Bellaria Igea Marina San Valentino è Live con uno Show in streaming tra musica e poesia. “L’Amore è…. Bellaria Igea Marina” è per il secondo anno il “claim” dedicato al periodo più amoroso per eccellenza, che culmina con il giorno di San Valentino. La città di Bellaria Igea Marina ha dedicato a queste giornate una monumentale installazione di sabbia, trasformando il Presepe di Viale Ennio in una scenografia Dantesca, in concomitanza dei settecento anni dalla scomparsa del Sommo Poeta. In Piazza Matteotti si ritrova inoltre la snow globe, rimodulata in una “Globe Love’” contenente al suo interno gigantesche scritte di frasi d’amore, tratte dalla Divina Commedia. Nella giornata clou, il 14 febbraio, a partire dalle ore 18.00, Fondazione Verdeblu e l’Amministrazione Comunale organizzano un evento online sulla pagina Faceboock ufficiale di Bellaria Igea Marina

Sarà uno spettacolo d’intrattenimento dedicato all’ Amore, con canzoni e letture di brani Danteschi; la parte musicale vedrà la presenza di una lady: Silvia Mezzanotte storica voce dei Matia Bazar vincitori con lei a Sanremo con Messaggio d’Amore , per quanto riguarda la voce maschile sul palco dello Studio Live ci sarà Antonino Spadaccino vincitore della quarta edizione del talent Amici. I due cantanti si alterneranno tra loro oltre ad esibirsi in duetto, diretti dal maestro Davide Di Gregorio. I live musicali saranno intervallati da dei collegamenti con l’installazione di sabbia dove l’attore Dany Greggio leggerà Dante, posizionandosi ogni volta in una scena differente, per offrire la possibilità a chi è lontano di vedere le opere in sabbia. Direttore e conduttore dello spettacolo il poliedrico Andrea Prada che leggerà anche i messaggi d’amore che arriveranno sui social. "In un momento difficile- spiega il Presidente di Fondazione- non potevamo certo esimerci dal festeggiare l’amore. Purtroppo l’unico modo sono le dirette online, i risultati delle precedenti esperienze ci danno ragione, per cui fino a che non sarà possibile il ritorno agli spettacoli dal vivo, continueremo su questa strada. Con queste azioni riusciamo ad essere vicini ai nostri amici lontani, regalando loro momenti di spensieratezza e mostrandogli anche le nostre installazioni. Un’azione combinata tra spettacolo, cultura e promozione turistica".