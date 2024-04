Torna la "Festa della Segavecchia": tre giornate tra spettacoli, musica e intrattenimento

Prezzo non disponibile

A partire da venerdì 19 e fino a domenica 21 aprile torna a Misano Adriatico la Festa della Segavecchia, una delle feste più antiche che si celebrano in Romagna, legata alla tradizione popolare.

Giunto alla 36esima edizione, l’appuntamento vedrà come al solito protagonisti i carri allestiti dai comitati cittadini e culminerà nella giornata conclusiva con il falò della “Vecchia”.

Saranno tre le giornate di festa, con il clou del programma previsto la domenica.

A partire da venerdì 19 aprile alle ore 12:00, il centro cittadino si animerà con mercatini e street food. Inoltre, durante le giornate di manifestazione saranno presenti luna park ed esposizioni.

Proseguendo, alle ore 21:30, in Piazza della Repubblica ci sarà il concerto di Davide Ricci e la sua band.

Sabato 20 aprile il programma si aprirà già dal mattino, dalle ore 10:00. Nel pomeriggio, alle 16:00, ci sarà una caccia al tesoro nel centro di Misano. Per i più piccoli, in Piazza della Repubblica, dalle ore 17:00 ci saranno i burattini di El Bechin, merenda offerta per tutti i partecipanti ed uno spettacolo comico di clown e teatro di figura.

In serata, alle ore 21:30, i Moka Club torneranno sul palcoscenico di Piazza della Repubblica per far scatenare il pubblico con il loro repertorio coinvolgente.

Il cultime della manifestrazione è previsto per la giornata di domenica 21 aprile. Alle ore 9:30 partirà la sfilata di auto e moto d’epoca, con ritrovo in piazzale Roma. A seguire, alle ore 14:00 si inizierà a ballare con il Dj set di Luigi del Bianco e Monica Kiss. Alle 15:30 è prevista la sfilata dei carri allegorici che porteranno colore e allegria per le vie del centro di Misano, mentre i gruppi mascherati regaleranno caramelle e dolciumi a tutti i presenti.

In Piazza della Repubblica, dalle 16:00, si potrà ballare con l’orchestra Luca Bergamini.

La Festa proseguirà alle 21:30 il momento più atteso, il Falò della “Vecchia”, che sarà accompagnato dallo spettacolo pirtecnico.