Festa della Solidarietà, in piazza torna la tradizionale ligaza. In agenda anche musica e spettacoli

Sabato 23 e domenica 24 settembre torna la Festa della Solidarietà, inizialmente prevista per il mese di maggio e poi rinviata a causa dell’alluvione. Proprio un’iniziativa di solidarietà a favore delle popolazioni alluvionate della Romagna – la cena benefica “Santarcangelo c’è” in piazza Ganganelli – ha fatto da anteprima alla Festa, che ora è pronta a entrare nel vivo il prossimo fine settimana.

Sabato 23 settembre dalle ore 18,30 si svolgerà la tradizionale ligaza in piazza Ganganelli: i partecipanti sono invitati a portare con sé un po' di cena anche per qualcun altro. Alle ore 20 spazio alla musica con il concerto di Mirella Domeniconi, mentre dalle 20,30 andrà in scena “Tutti i colori della solidarietà”, insieme di spettacoli e incontri a cura di Acat Romagna, Akkanto, Amici della Tanzania, AG23, Avis, Banca del Tempo, Caritas, Centro perle Famiglie e Rompi il Silenzio, con la partecipazione di artisti locali.

Domenica 24 settembre alle ore 15 si rinnova l’appuntamento con la “Pedalata esagerata”, la biciclettata in partenza in partenza da piazza Ganganelli – organizzata da cooperativa sociale Akkanto, Avis comunale Santarcangelo e Verucchio – che arriva quest’anno alla 15^ edizione. Sarà come sempre un’allegra pedalata per tutti, alla scoperta di uno scorcio della Valmarecchia compresa una sosta ristoro, con gustosa merenda presso la sede di Akkanto in via Balduccia, mentre il rientro in piazza Ganganelli è previsto per le ore 19.

“Tra le tante espressioni della solidarietà, quest’anno insieme alla Consulta abbiamo voluto anticipare la Festa della Solidarietà con un evento dedicato alle popolazioni alluvionate della Romagna, la cena benefica ‘Santarcangelo c’è’, per dare una mano a chi in questo momento ne ha più bisogno” dichiara l’assessore ai Servizi sociali e welfare, Danilo Rinaldi. “Ora è il momento di ritrovarci per due giorni di festa realizzati come sempre con il contributo di tutti, per condividere un momento di socialità e conoscere meglio le realtà di Santarcangelo più attive nel mondo del sociale e della solidarietà”.