Parco della Pace in festa, una giornata interamente dedicata allo sport

Ritorna domenica 18 settembre la “Festa dello sport” a Cattolica, un’occasione di incontro per famiglie ed appassionati delle varie pratiche sportive. Dopo una pausa forzata, a causa dell'emergenza sanitaria, l'appuntamento si svolgerà presso il Parco della Pace dalle ore 11:00 alle ore 18:00. Una giornata dedicata alle società sportive cittadine e che coinvolge anche l'Istituto Comprensivo di Cattolica con i referenti dei progetti dedicati allo sport. Attraverso questo evento l'Amministrazione vuol dare spazio e trasmettere ai cittadini il lato migliore dello sport con i suoi i valori educativi e sociali.

In un'unica location, che si trasformerà in un vero e proprio “Campus dello Sport", ci sarà lo spazio per dimostrazioni, stand, informazione sui corsi e veri e propri momenti di festa. Un evento che oramai è una tradizione per l'intera città, una manifestazione non-stop, aperta gratuitamente a tutti. “Siamo davvero molto contenti di ritornare ad incontrare gli sportivi con questo appuntamento al Parco della Pace - spiega l'Assessore allo Sport Federico Vaccarini - perché sarà anche il modo di mettere al centro lo spazio verde cittadino più grande che abbiamo a disposizione. Ci fa anche particolarmente piacere che tutte le società sportive cittadine abbiano abbracciato e condiviso l'iniziativa con molto entusiasmo e vivacità”.

Vi sarà modo di cimentarsi nella prova di varie discipline sportive, chiedere informazioni e magari decidere di iniziare a praticare uno sport. Si presenteranno alla città gli istruttori ed i loro corsi da poter frequentare durante la stagione 2022/2023. “Dopo due anni di emergenza sanitaria, l'appuntamento di domenica - conclude Vaccarini - è soprattutto un momento gioioso e condiviso, un'opportunità di ritrovata socialità, per far ripartire sotto un buon auspicio la nuova stagione sportiva”.