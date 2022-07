"Festa della Trebbiatura", tre giorni per rinnovare le tradizioni contadine di una volta

Grande fermento da parte di tutti i componenti del Comitato Turistico di Torre Pedrera e dei molti turisti per questa edizione della "Festa della Trebbiatura" un evento richiestissimo da tanti che vengono in riviera per vedere e rinnovare le tradizioni contadine di una volta con mezzi che difficilmente si potrebbero vedere in azione se non in un contesto come quello organizzato con maestria dal fantastico gruppo di Torre Pedrera.

Programma

L'evento inizia venerdì 22 luglio, alle 20:30, con una sfilata di mezzi e carri sul nuovo lungomare partendo da Torre Pedrera e procedendo ver sud passando per Viserbella e Viserba.

Sabato 23 e domenica 24, la festa continua presso l'area campo sportivo di Torre Pedrera in via Foglino dove è possibile mangiare fantastiche piadine salsicce e ottimo pesce. Domenica si replica con le specialità gastronomiche e dimostrazioni di trebbiatura con macchine d'epoca.

"Riusciremo a emozionare tutti, turisti e appassionati come non mai", dice Sergio Bianchi uno degli organizzatori, "con dimostrazioni di trebbiature d'altri tempi ma anche con spettacoli e serate danzanti e musicali con David Pacini e la sua band. Si delizieranno i palati di tanti cucinando ottime piadine e pesce cotto nelle tradizioni della nostra terra.... insomma viva Torre Pedrera, viva Rimini ma soprattutto viva la Romagna!".