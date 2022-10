Halloween, un calendario ricchissimo di eventi a Rimini

In attesa della festa di Ognissanti, la città si prepara con un programma di iniziative che spazia dalle visite guidate a tema fino alle feste nei parchi divertimento. I City Tour di VisitRimini propongono uno Speciale Halloween con ‘Rimini oscura’ e i tanti racconti nella lunga storia della città (sabato 29, domenica 30 e lunedì 31 ottobre ore 21) e un trekking urbano dedicato ad 'Amarcord' (lunedì 31 ottobre alle 10.30). Tra le varie proposte non mancano le opportunità di scoprire la città anche per bambini: in particolare domenica 30 e lunedì 31 ottobre, Cristian Savioli accompagna le famiglie alla scoperta dei luoghi e dei racconti più misteriosi e fantasiosi del centro storico di Rimini (ore 15.30).

Per le famiglie il lungo week-end di Halloween offre tante opportunità di divertimento nei parchi della Riviera di Rimini, da Fiabilandia, per i più piccoli, a Italia in Miniatura, Oltremare e all’Acquario a Cattolica. Anche in piazza a Viserba lunedì 31, si potrà trascorrere un pomeriggio di festa in compagnia di saltimbanchi e giochi per festeggiare Halloween. Non mancano gli appuntamenti con il cinema, la musica, il teatro e l’arte in genere e le opportunità per scoprire la città tra arte e gusto con i pacchetti wek-end di VisitRimini.

Lunedì 24 ottobre si svolge al Cinema Tiberio l'ottava e penultima tappa dell'evento itinerante Il Giro del Mondo in 80 corti, tour cinematografico a cadenza mensile, che seleziona cortometraggi provenienti da tutto il mondo. Questo appuntamento, come sempre ad ingresso gratuito, è dedicato al ripescaggio dei migliori 10 corti italiani che non sono stati selezionati come finalisti per l’Amarcort Film Festival, in programma dal 22 al 27 novembre, ma che avrebbero meritato di esserlo.

Al Teatro Galli a Rimini, martedì 25 ottobre fa tappa il tour di Federico Mecozzi, violinista e compositore riminese, da 13 anni al fianco di Ludovico Einaudi, che presenta in tour il suo secondo album “Inwards”, nato da un’introspezione dettata dal periodo storico appena vissuto e che arriva a 3 anni di distanza dal disco d’esordio “Awakening” (2019).

Sempre al Teatro Galli, per la sezione ‘La musica e i giovani’, mercoledì 26 ottobre si esibiscono l’Orchestra Banda Giovanile Citta? di Rimini insieme agli allievi del Liceo Musicale Einstein in un concerto dedicato ad arrangiamenti di musiche per film con Davide Tura e Andrea Brugnettini ad alternarsi sul podio.

Venerdì 28 ottobre (con repliche sabato 29 e domenica 30), il sipario della stagione teatrale riminese si alza con’ I due gemelli veneziani’, produzione Ert che vede il regista affrontare per la prima volta Goldoni, in un adattamento firmato a quattro mani con Angela Demattè. La commedia è costruita come una macchina di divertimento che gioca e amplifica il tema del doppio, tra duelli, amori, fughe e ritrovamenti.

Sabato 29 ottobre sul palco del teatro degli Atti arriva Morgan, accompagnato da Raffaello Bellavista, giovane pianista e cantante lirico romagnolo, per presentare un'esibizione proiettata all'essenza della canzone d'autore e nel contempo ricca di suggestioni contemporanee.

Al Palazzo del Fulgor si può visitare fino al 26 dicembre la mostra fotografica La prima notte di quiete 50 anni dopo, con foto dal set del film ‘La prima notte di quiete’ di Valerio Zurlini (Italia 1972, 132’), per ricordare il film ambientato e girato a Rimini, che propone l'immagine, un po' malinconica, della città in inverno, molto lontana dai luoghi comuni per cui era nota come capitale italiana del turismo balneare. Le immagini provengono dall’archivio Titanus, dal fondo Minghini della Biblioteca Gambalunga e da Reporters Associati e Archivi. Sempre al Palazzo del Fulgor fino al 6 novembre, continua anche l’inedita mostra, dedicata al lavoro grafico che il Maestro Fellini ha realizzato in preparazione del film ‘Il Casanova’ e che espone 42 disegni, autentiche caricature dell’organo genitale maschile, dal titolo ‘Fellini forbidden’.

A Rimini si può praticare attività sportiva all’aperto anche in autunno grazie alle tante opportunità per allenarsi nei luoghi iconici della città, al Parco del Mare e sulla spiaggia di fronte al mare d’inverno, a partire dalla Camminata Metabolica, un mix tra boxe, danza, yoga e marcia per un’ora di allenamento all’aria aperta, con un trainer che, attraverso una cuffia wireless e una F-Band, guida i partecipanti affinchè eseguano la camminata in modo corretto.

Non mancano i mercatini, dalle mostre mercato di oggetti antichi, moderni e vintage a quelli che mettono a disposizione i migliori prodotti di stagione del territorio.

IN EVIDENZA

lunedì 24 ottobre 2022

Cinema Tiberio Via S. Giuliano, 16 - Rimini Borgo San Giuliano

Amarcort Film Festival: Il Giro del Mondo in 80 corti

Tour cinematografico in otto tappe, a cadenza mensile, al termine delle quali si svolge la finalissima con una selezione di 80 cortometraggi, piccoli capolavori provenienti da tutto il mondo, tutti sottotitolati in italiano. Ogni tappa vede la partecipazione del pubblico come giuria che potrà votare i corti migliori che si sfideranno nella finalissima di dicembre.

L'ottava tappa dell'evento itinerante, è dedicata al ripescaggio dei migliori 10 corti italiani che non sono stati selezionati come finalisti ad Amarcort Film Festival 2022 ma che avrebbero meritato di esserlo e si svolge al Cinema Tiberio. Il corto più votato diventerà finalista della sezione "Amarcort" della 15a edizione del festival (in programma dal 22 al 27 novembre) mentre il secondo classificato sarà l'ultimo finalista dell'edizione 2022 de Il Giro del Mondo in 80 Corti.

Ore 21.00 Ingresso libero. Info: www.amarcort.it/il-giro-del-mondo-in-80-corti-tappa-8.asp

martedì 25 ottobre 2022

Teatro Amintore Galli, piazza Cavour, 22 - Rimini centro storico

Inwards - Federico Mecozzi

Torna al Teatro Galli Federico Mecozzi, il violinista riminese, talento nato all'Istituto musicale Lettimi e da 13 anni a fianco di Ludovico Einaudi, che si esibisce sul palco del Galli, per il tour di lancio del suo secondo album dal titolo “Inwards”.

Evento a cura di International Music and Arts e Associazione Rimini Classica.

La prevendita dei biglietti è disponibile sul circuito Liveticket oppure all'Eni Station Via Marecchiese, 284 - e alla Tabaccheria Pruccoli Viale Vespucci, 29 Rimini

Ore 21.00 Ingresso a pagamento. Biglietti on line sul circuito Liveticket.

Info: 0541 793811 riminiclassica@gmail.com

mercoledì 26 ottobre 2022

Teatro Amintore Galli, piazza Cavour, 22 - Rimini centro storico

Sezione della Sagra Musicale malatestiana: La musica e i giovani

Orchestra Banda Giovanile Città di Rimini e Allievi del Liceo Musicale Einstein in concerto

L’Orchestra Banda Giovanile Citta? di Rimini insieme agli allievi del Liceo Musicale Einstein, si esibiscono in un concerto dedicato ad arrangiamenti di musiche per film, con Davide Tura e Andrea Brugnettini ad alternarsi sul podio.

Ore 21. Ingresso a pagamento Info: 0541 793811 biglietteriateatro@comune.rimini.it

venerdì 28, sabato 29, domenica 30 ottobre 2022

Teatro Amintore Galli, piazza Cavour, 22 - Rimini centro storico

I due gemelli veneziani - ERT Teatro Nazionale

Spettacolo della Stagione Teatrale di prosa e danza 2022/2023 - TURNI ABC

Una produzione Ert che vede il regista Valter Malosti affrontare per la prima volta Goldoni, in un adattamento firmato a quattro mani con Angela Demattè.

La commedia è costruita come una macchina di divertimento che gioca e amplifica il tema del doppio, tra duelli, amori, fughe e ritrovamenti.

Orario: venerdì 28 e sabato 29 ottobre alle ore 21 - TURNO A e B; domenica 30 ottobre alle ore 16 - TURNO C. Ingresso a pagamento. Info: 0541 793811 biglietteriateatro@comune.rimini.it

sabato 29 ottobre 2022

Teatro degli Atti, via Cairoli, 42 - Rimini centro storico

Morgan feat Raffaello Bellavista

Morgan, artista del panorama musicale italiano, si esibisce in concerto al Teatro degli Atti con Raffaello Bellavista, giovane pianista e cantante lirico romagnolo.

Dopo il successo con i Bluvertigo, Morgan ha continuato la sua ricerca musicale e filosofica riscoprendo i grandi della canzone d'autore italiana, spaziando tra i generi musicali e artistici, raccogliendo premi e riconoscimenti ai massimi livelli; si è avvicinato infine a Franco Battiato e alla musica che proviene dall'altrove, come la definì con acume il “critico” Paolo Grasso.

Un'esibizione proiettata all'essenza della canzone d'autore e nel contempo ricca di suggestioni contemporanee. Il finale della serata vedrà le poetiche dei due musicisti fondersi in un quadro armonico romantico o preraffaellita.

Il concerto e chiude il Festival di Rimini ”Suoni e Parole: un simposio informale sotto la Luna”.

Ore 21. Ingresso a pagamento. Info: 377 9887578 accademiadelmelosilvestre@gmail.com

TUTTI GLI APPUNTAMENTI

lunedì 24, 30 e 31 ottobre 2022

Rimini, Cinema Fulgor

Cinema Fulgor: Ottobre Horror

Il ricco programma di rassegne, retrospettive e omaggi a cineasti del Cinema Fulgor propone, per lunedì 24 ottobre alle ore 21, “L'uomo invisibile” diretto dal regista James Whale. Tratto dall'omonimo romanzo di H.G. Wells, il film è uno dei titoli più atipici tra gli horror della Universal anni Trenta.

Per la serie Malavita a New York City, domenica 30 ottobre alle ore 10:30, saranno proiettati Serpico di Sidney Lumet 1973 e Quei bravi ragazzi di Martin Scorsese 1990. Omaggio a Paul Sorvino e Ray Liotta.

Il tema della doppia personalità sarà protagonista ad Halloween, lunedì 31 ottobre alle ore 21, con la versione del 1941 con Spencer Tracy ed Ingram Bergman de “Il Dottor Jekyll e Mr. Hyde”.

A pagamento. Info e biglietteria online: www.cinemafulgor.com



Tutti i martedì d’autunno 2022

Palazzo del Fulgor, piazza San Martino - Rimini centro storico

Proiezioni al Cinemino al Palazzo del Fulgor

ultimo appuntamento di ottobre al Cinemino, allestito all'interno del Palazzo del Fulgor, una delle sedi del Fellini Museum.

25 ottobre: Fellini fine mai di Eugenio Cappuccio (Italia 2019, 81’)

Ore 16.00. L'ingresso incluso nel biglietto di visita al Fellini Museum o, per il solo Palazzo del Fulgor, ingresso al costo di 3 € Info: 0541 704494; 0541 704496 www.fellinimuseum.it

martedì 25 ottobre 2022

Cinema Teatro Tiberio, via San Giuliano 16 - Rimini Borgo San Giuliano

Come te non c'è nessuno

Incontro di approfondimento sulle tappe di crescita dei bambini da 3 a 10 anni

Evento organizzato dal Centro per le Famiglie del Comune di Rimini dedicato a genitori, insegnanti, educatrici ed educatori che si occupano di accompagnare la crescita di bambine e bambini da 3 a 10 anni. Si tratta dell'evento inaugurale di un percorso gratuito, che mira a promuovere il benessere familiare, le competenze genitoriali e l'alleanza educativa tra Scuola e famiglia.

Ore 20.45 Ingresso gratuito Info: 0541 793860

25 ottobre; 10, 11, 17, 18 novembre; 9 dicembre 2022

Sedi varie – Rimini

Foresta Gutenberg

Rassegna dedicata alla letteratura e alla saggistica ambientale, organizzata da Futuro Verde APS e promossa assieme ad AMIR e Provincia di Rimini all’interno dell’edizione 2022 del Festival della Cultura Tecnica.

Saranno 6 gli incontri per questo spazio dedicato all’arte e alla letteratura ambientale, intesa come romanzo ecologista, ma anche saggio naturalistico, manuale del fai-da-te verde, inchiesta giornalistica su alcuni aspetti gemmati da dall’evoluzione in senso green della nostra società. Diversi gli ospiti che si alterneranno, tra cui Leonardo Setti, Paola Turroni, Annalisa Corrado, Marco Affronte, Fabio Fiori e Tonino Lazzari.

Il primo appuntamento sarà martedì 25 ottobre alle ore 17.00 alla Sala del Giudizio del Museo della Città a Rimini in Via Cavalieri 26, dove Leonardo Setti, docente di politiche energetiche all’Università di Bologna e fondatore del “Centro per le Comunità Solari” (2015), presenterà il suo libro ‘La fabbrica delle comunità solari. Domani smetto di fumare i combustibili fossili’, Edito da Abrabooks. E’ previsto anche un intervento di Silvia Zamboni, vicepresidente dell’Assemblea Legislativa della Regione Emilia Romagna e Capogruppo in Regione di Europa Verde, per parlare di Comunità energetiche rinnovabili e comunità solari: lo sviluppo di un’ energia condivisa. A inaugurare la rassegna un saluto introduttivo dell’Assessora alla Transizione Ecologica, Blu Economy e Statistica del comune di Rimini Anna Montini.

La rassegna proseguirà giovedì 10 novembre alle 21 alla Sala del Buonarrivo in Corso d’Augusto 231 a Rimini con la presentazione del libro Io e i Green Heroes scritto da Alessandro Gassman assieme ad Annalisa Corrado ed edito da Piemme.

Venerdì 11 novembre alle ore 17.00 alla Sala del Giudizio-via Cavalieri 26, Tonino Lazzari presenta Dalle comunità marginali all'economia della risonanza, Ed. Streetlib.

Giovedì 17 novembre ore 17.30 alla Sala Marvelli in via Dario Campana, 64 Marco Affronte parlerà della Crisi ambientale ed esaurimento delle risorse naturali. Cosa ci aspetta.

Venerdì 18 novembre ore 17 alla Sala del Giudizio-via Cavalieri 26, Fabio Fiori presenta Abbecedario Adriatico, Ediciclo Editore.

Ultimo appuntamento venerdì 9 dicembre alle ore 17 alla Sala del Giudizio-via Cavalieri 26, Paola Turroni presenta Le sfumature del verde, Laurana Editore.

Ingresso libero

mercoledì 26 ottobre 2022

Teatro degli Atti, via Cairoli, 42 - Rimini centro storico

Sara Jane Ghiotti in concerto

Non siamo tutti eroi. L'universo poetico di Piero Ciampi

Sara Jane Ghiotti presenta il suo ultimo lavoro discografico dedicato a Piero Ciampi "Non Siamo tutti Eroi", uscito a gennaio 2022 e ora pubblicato anche in vinile.

L'appuntamento è presentato da Rimini Jazz Club in collaborazione con il Comune di Rimini e realizzato all'interno di Officina Musica, il progetto dell'Assessorato alla Cultura nato per dare visibilità alle nuove creazioni discografiche degli artisti del territorio.

Sul palcoscenico anche le musiciste Silvia Valtieri al pianoforte e Giulia Lazzarini alla viola.

Ore 21.15 Ingresso a pagamento Info: 0541 793824 www.facebook.com/events/3218481725132539/

mercoledì 26 ottobre 2022

Cinema Teatro Tiberio, via San Giuliano 16 - Rimini Borgo San Giuliano

La Grande Arte al Cinema: Sant’Antonio da Padova nell’Arte

Il Centro Internazionale Giovanni Paolo II, in collaborazione con il Cinema Teatro Tiberio, presenta il documentario dal titolo Sant’Antonio da Padova nell’arte, guardati con gli occhi di Suor Maria Gloria Riva, che entra tra le Adoratrici Perpetue del SS. Sacramento nel 1984 dove, accanto alla sua passione per l’arte, coltiva lo studio della Sacra Scrittura, della Patristica e della spiritualità di Madre Maria Maddalena dell’Incarnazione.

Ore 21.00 Ingresso libero Info: 328 2571483 info@cinematiberio.it

mercoledì 26 ottobre 2022

Cinema Settebello, via Roma 70 – Rimini

Fuori programma d'autore

Il programma della rassegna propone ‘Videodrome’ di David Cronenberg (1983, Canada, 90’).

I biglietti online sono disponibili sui siti www.cinemasettebello.it, www.liveticket.it/cinemasettebello. La cassa del Cinema Settebello apre mezz'ora prima dell'inizio degli spettacoli.

Ore 21. Ingresso a pagamento Info: multisalasettebello@libero.it

dal 27 ottobre al 1° novembre 2022

Cinema Teatro Tiberio, via San Giuliano 16 - Rimini Borgo San Giuliano

Wild man. Fuga dalla civiltà

Un film di genere commedia di Thomas Daneskov, con Rasmus Bjerg, Zaki Youssef, Bjørn Sundquist, Sofie Gråbøl, Marco Ilsø, proposto il 27 ottobre alle ore 21 in versione originale con sottotitoli in italiano. Dal 28 ottobre al 1° novembre il film è proposto in versione doppiata.

Il film racconta una storia in cui i personaggi affrontano varie sfide. Nei panni di Martin troviamo Rasmus Bjerg, uno degli attori danesi più amati del momento. È noto soprattutto per il suo ruolo del cantautore John Mogensen nel film di Ole Bornedal The Way to Mandalay.

Prevendita dei biglietti sul circuito Liveticket: www.liveticket.it/cinematiberio

Orario: giovedì 27 ottobre – ore 21:00 – Versione Originale Sottotitolata

venerdì 28 – ore 21:00; sabato 29 – ore 17:00 e ore 21:00; domenica 30– ore 17:00 e ore 21:00; lunedì 31 – ore 21:00; martedì 1° novembre – ore 17:00

Ingresso a pagamento Info: 328 2571483

Venerdì 28 ottobre 2022

Biblioteca Gambalunga, via Gambalunga 27 - Rimini centro storico

Storie di queste parti

Ritornano gli incontri e i laboratori per piccoli lettori con gli autori: sei appuntamenti rivolti a bambini e ragazzi, organizzata dalla Biblioteca Gambalunga sezione ragazzi in collaborazione con la libreria Viale dei Ciliegi 17 Rimini. Le letture sono a cura dei lettori volontari.

Ultimo appuntamento venerdì 28 ottobre alle ore 16.30 con Eva Montanari che presenta

Più veloce di tutti, Kite edizioni, incontro per bambine e bambini dai 5 anni e adulti alla

Sala della Cineteca.

Al termine di ogni incontro seguirà firma copie e sarà possibile prenotare la copia disegnata dagli illustratori al numero 0541 25357 (Libreria Viale dei Ciliegi 17).

Per partecipare agli appuntamenti è necessaria la prenotazione al numero 0541 25357 (Libreria Viale dei Ciliegi 17)

Info: 0541 25357 biblioteca.ragazzi@comune.rimini.it

lunedì 31 ottobre 2022

piazza Pascoli - Viserba Rimini

Viserba Circus

Festa di Halloween a cura del Comitato Turistico di Viserba

Un pomeriggio in compagnia dei saltimbanchi, con tanti giochi e una pioggia di caramelle per divertirsi insieme e festeggiare Halloween in allegria.

Ore 16.00. Ingresso libero. Info: 339 215 2649 comitatoturistico@viserba.com

martedì 2 novembre 2022

Cinema Tiberio Via S. Giuliano, 16 - Rimini Borgo San Giuliano

Rassegna FICE 'Riusciranno i nostri eroi 2022'

Rassegna dedicata al cinema italiano con proiezione dei film Enea e Miranda - In viaggio - Margini - Giulia, una selvaggia voglia di libertà - Quel che conta è il pensiero - ed incontri con gli autori.

Ultimo appuntamento della rassegna, mercoledì 2 novembre – ore 17:00 e ore 21:00, con QUEL CHE CONTA È IL PENSIERO, di Luca Zambianchi.

A pagamento. Info: 328 2571483 info@cinematiberio.it

Fino a dicembre 2022

Cinema Astoria, via Euterpe – Rimini

Ritorno all'Astoria

Un calendario ricco di iniziative per i ritrovati spazi dell’ex cinema Astoria: dalla scuola di fumetto agli spettacoli di jazz, dagli stage di recitazione, doppiaggio, ai corsi di restauro e pittura, le mostre, le presentazioni di libri, gli incontri con gli autori e i gruppi culturali. Un evento al giorno grazie al contributo di una ventina di associazioni e di cittadini e studenti che hanno partecipato alla prima fase partecipativa del progetto “Ritorno all’Astoria”.

L'obiettivo è quello di trasformare l’ex cinema Astoria in un hub culturale di comunità, uno spazio in grado di coniugare l’uso performativo e di pubblico spettacolo (teatro, danza, concertistica), la formazione (residenze, laboratori, seminari) e la partecipazione (sale civiche, spazi ad uso delle vicine scuole e centri giovani), attraverso un percorso di rigenerazione urbana a servizio di tutti. In ottobre sono previsti corsi di scrittura, teatro, arte, laboratori, incontri e presentazioni di libri. Lunedì 31 ottobre sono previste letture da paura con BiblioHalloween.

Info: www.facebook.com/RitornoAllAstoria/ - astoria@ilpalloncinorosso.it

MERCATI E MERCATINI

ogni ultima domenica del mese, eccetto dicembre 2022

Rimini centro storico: Piazza Tre Martiri, via IV Novembre e parte di Corso d'Augusto

Rimini Antiqua

Il centro storico ospita una mostra mercato di oggetti antichi, moderni e vintage in cui è possibile trovare una vasta selezione di oggetti di ceramica, vetro, libri, mobili, gioielli, argenteria e oggetti vari.

Orario: dalle 9 alle 18.30 Info: 340 3031200 riminiantiqua@gmail.com

domenica 30 ottobre 2022

via IV Novembre - Rimini centro storico

Domeniche ad Arte

Mostra mercato locale di arte, artigianato e hobbistica locale.

A cura dell'Associazione Artistica Elio Morri e Goffredo Pizzioli.

Orario: dalle 10 alle 19 Info: 338 8270486 assartisticamorripizzioli@legalmail.it

ogni martedì fino al 10 gennaio 2023

Cortile Palazzo Ghetti, via XX Settembre 1870, 63 - Rimini

Campagna Amica: Mercato degli agricoltori

Riparte con l'autunno il mercato degli agricoltori 'Campagna Amica'. L'iniziativa permette ai consumatori, di poter fare la spesa 'dal contadino', attraverso aziende, agriturismi o mercati degli agricoltori per acquistare prodotti locali a chilometro zero. E' cresciuta, negli ultimi anni

L’attenzione per il benessere e per la salute, ma anche la sensibilità per la sostenibilità ambientale e la difesa del proprio territorio. Tutti valori, questi, che si ritrovano nei prodotti tipici, tra i banchi del mercato di Rimini, come ortofrutta, marmellate, miele, vini, olio di oliva e formaggi ad origine garantita.

Orario: dalle 7.30 alle 13.30. Info: +39.0541 742363 rimini@coldiretti.it

ogni giovedì mattina fino al 22 dicembre 2022

Rimini, piazzale SGR, via Chiabrera 34/b

Il mercatino dell'SGR

Mostra e vendita di prodotti agricoli del territorio a Km 0, promossa dal Gruppo SGR e realizzata in collaborazione con CIA e Coldiretti. Ai consumatori sempre più attenti alla salute e al benessere, viene offerta la possibilità di fare una spesa sana con l’opportunità di acquistare prodotti freschi, genuini e biologici del territorio a KM 0. favorendo lo sviluppo dell’economia agricola locale in un’ottica di sensibilizzazione al rispetto e alla tutela dell’ambiente.

Orario: dalle 7.30 alle 13.30. Info: 0541 303241 (SGR)

ogni venerdì

Parcheggio Tiberio, via Tiberio - Rimini Borgo San Giuliano

Mercato degli agricoltori

Il tradizionale appuntamento per fare la spesa “in campagna” ma nel cuore della città con i produttori agricoli locali. L’offerta degli agricoltori locali è un’occasione per trovare la varietà delle produzioni nelle diverse stagioni dell’anno e per promuovere la filiera corta, la territorialità e la tipicità ‘vicino a casa’.

Il mercato è organizzato da CIA (Confederazione Italiana Agricoltori) e Coldiretti.

Orario: dalle 7.00 alle 13.00 Info: rimini@coldiretti.it

ATTIVITA’ SPORTIVA ALL’ARIA APERTA

Tutti i giorni

Spiaggia di Rimini e Parco Marecchia

Camminata Metabolica

Una tecnica di cammino studiata appositamente per stimolare e aumentare il metabolismo, migliorare la postura e tonificare i muscoli, un mix tra boxe, danza, yoga e marcia, un approccio al wellness che passa dall’esercizio fisico alla cura della mente.

L’appuntamento continua anche in autunno e inverno nelle sessioni di allenamento sul Parco del Mare, con cinque appuntamenti settimanali in diversi punti tra Marina Centro e Miramare.

Bagno 142: lunedì e giovedì ore 8.30 e ore 15.00

Bagno 55: martedì e venerdì ore 9.00

Bagno 28: mercoledì ore 19

Parco Marecchia: sabato e domenica allenamento intensivo su appuntamento

Info e prenotazioni: 345 8203064 – 339 4848280 – 346 8724422

Facebook/Trainer Rimini Camminata Metabolica

Tutti i mercoledì e sabati

Bagno 14 - Rimini Marina Centro

Nordic Walking sulla spiaggia

Sulla spiaggia è possibile praticare la tecnica del Nordic Walking, una attività motoria che consente di ottenere moltissimi benefici grazie all’uso dei bastoncini.

L’associazione La Pedivella propone questa attività outdoor sulla spiaggia

tutti i mercoledì alle 15 e i sabati alle 9 e alle 15 con partenza dal Bagno 14.

Sono possibili anche lezioni di gruppo o individuali di Nordic Walking di primo livello e di tecniche avanzate.

A pagamento. Info: 320 7433000 tour@lapedivella.com

ogni mercoledì sera

Rimini, Bagno 26, Lungomare Claudio Tintori, 30/A

Walk on the beach

50 minuti di camminata sportiva sulla spiaggia, guidata dalla personal trainer Elen Souza. Un’attività adatta a tutti quelli, senza limiti di età, che vogliono tenersi in buona forma fisica nel tempo libero e che desiderano farlo in compagnia. Ad aumentare il benessere è la possibilità di vivere la spiaggia come una palestra a cielo aperto per mantenersi in salute.

Orario da ottobre ad aprile: il mercoledì alle 18.30. A pagamento.

Info: 348 0981594 info@elensouza.com

tutti i giorni da settembre a novembre 2022

Porto di Rimini (su richiesta anche altri punti di partenza)

Pesca d'altura

Con l’arrivo dell’autunno torna la possibilità di praticare la pesca d’altura, dedicata ai grandi appassionati del mare. L'attività prevede la pesca al tonno rosso, abbondante in Adriatico, la pesca alla ricciola col vivo o a vertical jigging; la traina costiera con esche artificiali e la pesca con esche naturali per catturare specie diverse quali lampughe, palamite, sgombridi, tombaroli; la pesca al bolentino di profondità per andare alla ricerca di scorfani, saraghi, orate.

Le battute di pesca si svogliono entro i 12 miglia dalla costa, a 25 miglia dalla costa sino a 45 miglia dalla costa. Tutte le attività sono destinate per massimo 7 partcipanti.

Ore 6.00 Info e prenotazioni: www.visitrimini.com/esperienze/316311-pesca-daltura

Dal lunedì al giovedì fino al 3 novembre 2022

Ponte di Tiberio – Rimini

Fluxo - outdoor movement

Fluxo è una "palestra" che permette di scegliere fra diverse discipline da praticare all'aria aperta. Le lezioni, tenute all’aperto dal lunedì al giovedì da istruttori professionisti, offrono una ampia scelta di attività che coprono vari livelli di intensità. I partecipanti possono seguire corsi diversi a diversi orari o scegliere sempre la stessa attività.

Orario: 13.30 e 14.30 A pagamento. Info: +39 3471224480 fluxomovement@gmail.com

ogni sabato

viale Tiberio, ingresso Parco Marecchia (area Ponte di Tiberio) - Rimini Borgo San Giuliano

Marecchia parkrun

Parkrun organizza corse cronometrate di 5 km in tutto il mondo e aperte a tutti.

L'appuntamento a Rimini è al Parco Marecchia ogni sabato mattina. Basta iscriversi su sito ufficiale di parkrun una volta per sempre e portare una stampa del proprio codice a barre a ogni corsa per la rilevazione cronometrica del tempo. La partecipazione è gratuita. Orario: ritrovo alle ore 8.45 all’ingresso del Parco da viale Tiberio

Info: marecchiaoffice@parkrun.com

VISITE GUIDATE ALLA SCOPERTA DI RIMINI

venerdì 28 ottobre 2022

Rimini, Arco d'Augusto e Domus del Chirurgo

I lavori di restauro aperti alla città

Visite guidate all'arco d'Augusto e alla Domus del Chirurgo

Ad oltre vent’anni dall’ultimo intervento, l’Arco d’Augusto torna ad essere oggetto di un importante lavoro di restauro. Da secoli tra i simboli identitari di Rimini, l’antica porta di ingresso della città sarà al centro di un progetto di valorizzazione, frutto di un accordo che vede il Comune di Rimini collaborare con la Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le Province di Ravenna, Forlì-Cesena. Un intervento di pulitura, ristrutturazione e manutenzione che permetterà di esaltare la bellezza di uno dei monumenti di maggior valore storico e artistico della città e che si inserisce nel programma di valorizzazione che l’Amministrazione comunale sta completando nel Borgo di San Giovanni, antico quartiere cittadino che si sviluppa dall’Arco lungo via XX Settembre.

La Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio di Ravenna, in collaborazione con il Museo della Città di Rimini, ha organizzato venerdì 28 ottobre un pomeriggio dedicato all’apertura dei cantieri di restauro in corso, quello dell’Arco e quello che interessa la domus del Chirurgo. Le visite guidate prevedranno la presentazione degli interventi da parte dei restauratori che lavorano sul campo.

il primo venerdì e la prima domenica di ogni mese

Rimini, Fellini Museum

Visite guidate a Castel Sismondo

Visite guidate alla scoperta del mondo di Fellini all’interno del Fellini Museo da poco inaugurato.

Ore 17.00 Costo 8 euro, durata 45 minuti, per un massimo di 15 partecipanti, è necessaria la prenotazione su www.ticketlandia.com/m/event/fm-visiteguidate

Info: 0541 793781 www.fellinimuseum.it

Ogni prima domenica del mese

Rimini, piazza Ferrari

Visite guidate alla Domus del Chirurgo

Nel cuore di Rimini, una piccola Pompei che ha rivelato sotto le ceneri di un incendio l’abitazione e l’ambulatorio di Eutyches, un medico giunto nel III secolo ad Ariminum da oriente dopo una lunga esperienza al seguito delle legioni. A parlarci di lui è un corredo chirurgico con più di 150 ferri che non ha uguali al mondo e che Euthyches custodiva nella sua taberna medica. Una domus di pregio decorata da mosaici, affreschi e raffinati arredi come il prezioso e raro quadretto in vetro con pesci sullo sfondo del mare.

Costo: 5 €. Ore 17.00 Durata 1 ora circa. Info e prenotazioni: 0541. 793851 www.ticketlandia.com/m/musei-rimini

Ogni primo sabato del mese

Palazzo del Podestà - Piazza Cavour, 26 - Rimini centro storico

Visite guidate al Part - Palazzi dell'Arte Rimini

I percorsi guidati conducono alla scoperta dell'eclettica raccolta di opere d’arte contemporanea donate da artisti, collezionisti e galleristi alla Fondazione San Patrignano, nonché del Giudizio Universale di Giovanni da Rimini, un eccezionale affresco del 1300, qui eccezionalmente esposto. E' obbligatoria la prenotazione online o telefonica.

Orario: mercoledì ore 17.00. A pagamento. Info: 0541 793879 www.ticketlandia.com/m/musei-rimini

Tutte le domeniche di ottobre, salvo spettacolo

Rimini, Teatro Galli, piazza Cavour

Visite guidate al Teatro Galli

La storia del Teatro ottocentesco progettato dall’architetto modenese Luigi Poletti e inaugurato nel 1857 da Giuseppe Verdi si intreccia, nel percorso di visita, con la storia di Rimini e di uno dei suoi spazi di maggior prestigio, la piazza comunale, nonché con le vicende della seconda guerra mondiale e il dibattito che ha accompagnato la ricostruzione del Teatro, restituito nel 2018 alla città “com’era e dov’era”.

Ore 11.00 Costo: 5 €. Durata 45 minuti.

Info e prenotazioni: 0541.793879 www.ticketlandia.com/m/musei-rimini

Ogni ultimo sabato del mese

Rimini, Biblioteca civica Gambalunga, via Gambalunga 27

Meravigliosa Biblioteca: Visita guidata alle sale antiche

E’ possibile ammirare il patrimonio storico della Biblioteca Gambalunga con una visita guidata gratuita alle sale antiche, dove sono custoditi volumi prestigiosi e preziosi arredi della prima biblioteca civica in Italia.

Orario della visita guidata gratuita: ore 11. Gli ingressi sono limitati ed è necessaria la prenotazione allo 0541 704326 (dal giorno 15 di ogni mese fino esaurimento posti). Si possono richiedere visite guidate gratuite per gruppi, previo appuntamento, scrivendo una mail all'indirizzo fondi.antichi@comune.rimini.it. Info: gambalunghiana@comune.rimini.it

sabato 29 ottobre 2022

Ponte di Tiberio (lato edicola), via San Giuliano 16 - Rimini Borgo San Giuliano

Strane presenze al Borgo San Giuliano

Speciale Halloween

Una passeggiata alla ricerca delle presenze misteriose per le vie del Borgo San Giuliano.

La visita guidata, a cura di Cristian Savioli, ha la durata di un'ora e trenta minuti.

Ore 15.30 A pagamento Info: 333 4844496 cristiansavioli@protonmail.com

Sabato 29, domenica 30 e lunedì 31 ottobre 2022

Ponte di Tiberio lato Edicola (punto di ritrovo) – Rimini

Rimini oscura

Speciale Halloween - Rimini City Tours

Insieme ad una guida turistica, è proposta una passeggiata tra storie inquietanti di epidemie, streghe, assassini, fantasmi, diavoli e santi nella