Proseguono i festeggiamenti per i 390 anni del mangano, tra visite guidate ed incontri

Dopo la festa che si è svolta il 17 marzo scorso, con la consegna all’antica stamperia Marchi della targa di Bottega storica dell’Emilia-Romagna, le celebrazioni per i 390 anni del mangano proseguono giovedì 11 maggio, con un convegno in programma presso la biblioteca Baldini e una serie di visite guidate all’interno della stamperia.

Dalle 17:00 alle 19:00, in particolare, la biblioteca comunale Baldini ospiterà l’incontro di approfondimento “Il mangano: una storia continua”, organizzato in tre momenti. In apertura verrà proiettato il documentario “Oltre il tempo”, a cura di Stefano Bisulli, con una video-intervista ad Alfonso Marchi. A seguire, il confronto “Il mangano nelle fonti antiche” con gli esperti Cinzia Conti, Giangiacomo Martines, Matthias Bruno e Annamaria Saccomanno, mentre Oreste De Lucca relazionerà sul tema “Mangano e stampa a ruggine: alla ricerca delle origini”. A moderare l’incontro sarà Simonetta Nicolini.

Nel corso della giornata il mangano sarà protagonista anche di una serie di visite guidate – durante le quali si potrà vederlo in funzione – alle ore 10, 10:30, 11, 11:30, 14:30, 15:30 e 16, mentre dalle 9 alle 12:30 e dalle 14:00 alle 16:00, sempre presso la stamperia Marchi, sarà nuovamente possibile effettuare una stampa sulla tela speciale creata per il 390° compleanno del mangano.

“Dopo le prime iniziative dello scorso 17 marzo che hanno visto tante persone partecipare ai festeggiamenti con l’apposizione di timbri sulla tela adibita nella stamperia e il riconoscimento ufficiale di bottega storica – dichiara la sindaca Alice Parma – siamo felici di proseguire con le celebrazioni per il 390esimo compleanno del mangano insieme alla famiglia Marchi e a FoCuS. Gli eventi in programma, infatti, sono importanti per ripercorrere e valorizzare la storia di una stamperia che racconta tanto anche dell’identità e della storia di Santarcangelo”