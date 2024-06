Appuntamento con il gusto: torna il Festival Internazionale del cibo "on the road"

Le giornate soleggiate e le temperature tipicamente estive portano con sè un incontenibile desiderio di trascorrere del tempo all'aria aperta all’insegna del mare, del sole e "ingolositi" dai buoni sapori della nostra terra. A tal proposito, Bellaria Igea-Marina è pronta a stuzzicare l'acquolina di cittadini e curiosi "golosi" con la 3° Edizione del Festival Internazionale del cibo di strada”.

Durante il fine settimana, a partire da venerdì 21 e fino a domenica 23 giugno, il Porto Canale di Levante accoglierà circa 40 aziende/espositrici di prodotti enogastronomici e birrifici artigianali di elevata

qualità. Ma non è tutto, poichè I più originali truck e chef on the road, armati delle proprie "cucine su ruote" sono pronti a raggiungere la cittadina per offrire la possibilità di assaporare le cucine più variegate e disparate provenienti dal mondo.

L’evento avrà il suo avvio nella serata di venerdì 21 giugno, con le performances musicali e coreografiche delle Fruste Romagnole (musica e allegria, con le fruste che “cioccano”) e dei Pastrock (musica rock e blues

progressive).

Sarà poi nella giornata successiva, sabato 22 giugno, che si esibirà il gruppo Onda Acustica (musica pop, rock, funky), mentre nel pomeriggio di domenica 23 giugno sarà la votla della Pizzica (la travolgente allegria dell’ipnotico ritmo salentino), del Tributo a Raffaella Carrà e, per finire, del concerto dei Carry On (musica rock&pop).

Durante le giornate di manifestazione, non mancheranno attività ludico-ricreative, fino a sera, con laboratori di aquiloni, artisti di strada e giocolieri.