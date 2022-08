Montefiore Conca, “Ninfodora Ivanovna” chiude gli appuntamenti teatrali dell’estate alla Rocca Malatestiana

Lo spettacolo teatrale dal titolo “Ninfodora Ivanovna” chiude, venerdì 26 agosto, la rassegna alla Rocca Malatestiana organizzata dall’associazione culturale Compagnia di Ricerca Castello di Montefiore Conca.

Lo spettacolo, diretto da Luca Guerini su proprio adattamento dell’omonimo romanzo di Ivan Aleksandrovic Goncarov, è il quarto appuntamento del cartellone di Montefiore Conca inserito nel Festival dei Borghi più belli d’Italia.

Ingresso a 10€. Inizio spettacolo ore 21:00

Eleonora Bucci e Claudio Tombini portano in scena la storia di una donna che si reca in questura per denunciare la scomparsa del marito. Nessuno però le crede. Quando viene rinvenuto il cadavere, irriconoscibile, Ninfodora pensa che quello non sia lui, nonostante gli indizi facciano supporre il contrario.

“Dopo anni piuttosto difficili, torniamo a proporre queste iniziative che hanno un compito di primaria importanza - commentano gli organizzatori -, e cioè quello di promuovere la cultura, nel contempo il Festival dei Borghi più belli d’Italia ci offre una bella opportunità che è quella di allargare la visibilità. Da Rimini questi nostri eventi potranno ‘viaggiare’ per tutta la Romagna, perché questa terra non è solo riviera. I suoi suggestivi borghi infatti incorniciano una tradizione enogastronomica che è nota in tutto il mondo. Un grande ringraziamento dunque al Festival dei Borghi per la preziosa collaborazione”.