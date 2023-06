Festival dei burattini: torna l'appuntamento con i simpatici pupazzi di legno

La rassegna itinerante di spettacoli di burattini ideata da Fo.Cu.S con il patrocinio del Comune di Poggio Torriana, come ogni anno farà tappa nell'estate con due appuntamenti, al Giardino delle Pietre Recuperate e nel Parco del Museo Mulino Sapignoli.

Ad aprire la rassegna sarà la compagnia "I burattini della Commedia" che giovedì 6 luglio alle ore 21:00 porterà in scena, presso il giardino delle Pietre Recuperate di Torriana, lo spettacolo "Re Teodoro di Vallecupa" di e con Moreno Pigoni.

"A Vallecupa c'è un castello abitato da Ricchella, una strega che odia la vita mondana e soprattutto non soppporta la festa annuale che re Teodoro organizza per gli abitanti del piccolo regno: la festa delle lanterne. La potente donna aiutata dall'improbabile diavolo Malacoda organizza così un rapimento. Chiamerà sua maestà in persona nel castello e con un sotterfugio lo terrà rinchiuso nella torre dei dispetti finchè non passerà il giorno dell'odiata festa. Il drago Schiamazzo, aiutante del re, accortosi del rapimento e non visto dalla strega, andrà a cercare aiuto nella prima casa vicino al castello che avrà un comignolo dal quale esce fumo bianco. La casa prescelta sarà quella dove vivono Sandrone e Fagiolino. I due diventano così loro malgrado gli eroici salvatori della festa delle lanterne".

Lunedì 7 agosto, sarà volta della compagnia "Teatro medico ipnotico" che porterà in scena, presso il Parco del Museo Mulino Sapignoli "Racconto d'estate" di e con Patrizio Dall'Argine.

"I protagonisti di questo spettacolo sono i bambini. I figli di celebri burattini, dall'emiliano Sandrone al francese Guignol, passano l'estate in città con altri amici, giocando sotto a un ponte. Infatti nessuno ha un soldo per andare in vacanza. In un normale pomeriggio di canicola, la realtà supera la fantasia, trasformando la noia in avventura. Questo racconto è

ispirato ai film di Francois Truffaut, che nella sua opera ha sempre conservato uno sguardo verso l'infanzia, ai suoi incanti e alle sue amarezze."

In caso di maltempo gli spettacoli si terranno presso la Sala Teatro del Centro Sociale di Poggio Torriana (via Costa del Macello, 10).

L'ingresso agli spettacoli è gratuito e non è richiesta la prenotazione