Appuntamento goloso con il Festival della Carbonara: quattro giornate tra le eccellenze culinarie romane

La città di Misano Adriatico "si veste a festa" o meglio è pronta ad apparecchiare la tavola per accogliere al meglio il “Festival della Carbonara | Cucine Romane”, una manifestazione che ingolosirà tutti coloro che vorranno concedersi una "pausa appetitosa" per un viaggio gastronomico tra le leccornie culinarie che caratterizzano la Capitale, attraverso specialità e prodotti tipici romani di qualità.

Per l'occasione, a partire da giovedì 30 maggio e fino a domenica 2 giugno il Parco Mare Nord verrà addobbato a festa per trascorrere insieme quattro giornate all’insegna del cibo di strada, degli inimitabili prodotti romani e tanto divertimento per adulti e piccini.