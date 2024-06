"Copa71", sul grandeschermo del Cinema Fulgor la storia del primo Mondiale femminile di calcio

Il cinema Fulgor di Rimin è pronto ad ospitare a partire da giovedì 5 e fino a domenica 8 settembre, i il Festival della Cultura sportiva. Un’anteprima della 3° Edizione è in programma per venerdì 14 giugno alle 20.30; sul grande schermo del Fulgor, infatti, verrà proiettato “Copa 71”, il documentario sul Mondiale femminile di calcio del 1971. Nonostante si sia trattato in pratica della prima Coppa del Mondo femminile, il torneo è stato in realtà cancellato dalla storia, non riconosciuto dalla FIFA e dalle federazioni calcistiche nazionali. Oggi “Copa 71” gli rende giustizia.

È l’agosto 1971. Le nazionali di Inghilterra, Argentina, Messico, Francia, Danimarca e Italia si ritrovano nell’assolato stadio Azteca di Città del Messico. La portata del torneo è monumentale: sponsor sontuosi, ampia copertura televisiva, merchandising a ogni angolo di strada e folle di oltre 100.000 tifosi scatenati che partita dopo partita trasformano il mitico stadio in un inferno. I media sono in adorazione e l’atmosfera evoca i più grandi momenti della storia del calcio internazionale. Ma questo torneo è diverso da tutti i precedenti: in campo sono tutte donne.

Il documentario è stato acclamato nei Festival di Toronto 2023, BFI London 2023, IDFA 2023, Red Sea 2023, CPH:DOX 2024. “Copa 71” è solo uno dei tre documentari che compongono la rassegna “In Campo”, rassegna prodotta da L’Ultimo uomo in collaborazione con Cinegenzia, che raccoglie alcuni dei migliori documentari sul calcio provenienti dall'ultima stagione di festival internazionali. Gli altri due documentari saranno proiettati al Fulgor durante le date del Festival della Cultura Sportiva, dal 5 all’8 settembre.