Torna in piazza il Festival Nazionale della cultura sportiva

Dopo una lunga pausa forzata dalla pandemia, dal 27 giugno al 4 luglio torna il Festival Nazionale della Cultura Sportiva, giunto alla sua quinta edizione. L’evento è organizzato dall’Associazione di Promozione Sociale Rimbalzi Fuori Campo in stretta collaborazione con l’Amministrazione Comunale di Cattolica. Per nove giorni le piazze torneranno a riempirsi di temi legati allo sport e all’etica, di dibattiti con figure di spicco dello sport nazionale e paralimpico durante i quali echeggeranno testimonianze e aneddoti di storie di successo, di percorsi tortuosi verso traguardi commoventi, di inclusione e integrazione. Appuntamenti riadattati ad alcune restrizioni causate dalla pandemia, rinunciando quindi alla tradizionale “Mezza Notte Bianca dei Bambini” e alla competizione “Bagni di rigore” allo scopo di evitare pericolosi assembramenti. L’elemento distintivo di questa edizione sarà il “Summer Camp Cattolica”, un camp di calcio per ragazzine e ragazzini nati dal 2007 al 2015 presso lo Stadio Comunale. Il corso sarà tenuto dallo Staff della “RaffaManieri Academy” di Pesaro, vedrà interventi di diverse calciatrici della Serie A femminile come Valentina Giacinti e Veronica Boquete del Milan, e proseguirà ininterrottamente fino a domenica 4 luglio. Piazza I° Maggio ospiterà invece i dibattiti serali, che approfondiranno i temi cari all’associazione attraverso incontri con testimonial di valori quali la legalità, lo sport al femminile, la lotta al razzismo e all’omofobia. Lo spettacolo “Perché il calcio parla in difficile” di e con Giorgio Comaschi aprirà la settimana, che vedrà ospiti, tra gli altri il concittadino ex nazionale di calcio Eraldo Pecci, le ragazze della Nazionale Femminile di softball in partenza per le Olimpiadi di Tokio, Vince Tempera, Annalisa Minetti, Marino Bartoletti, Elisa Di Francisca e Davide Cassani a cui verrà consegnato il premio “Cattolica per lo Sport e la Legalità”. Dulcis in fundo il giornalista dell’Avvenire Massimiliano Castellani presenterà la rassegna di libri

“Vite fuoricampo”. Tutti gli appuntamenti in Piazza I° Maggio saranno ad ingresso libero e nel più assoluto rispetto delle vigenti normative anti Covid-19.